CIUDAD DE MÉXICO:- Apenas con 28 años y gozando de buena salud, sigue siendo un misterio la permanencia del México Americano, Alex Verdugo, en la lista de agentes libres, al lado de algunos veteranos.

Apostamos a que, cuando el nacido en Tucson, Arizona, optó por esa vía el 31 de octubre de 2024, él y su representante no esperaban lidiar con eso que a estas alturas lo tienen en desventaja con sus colegas que se ponen en forma.

Comparten la incertidumbre con Verdugo, su compañero en Nueva York, Anthony Rizzo (.228, 8, 35), de 35 abriles, el shortstop cubano también de 35, José Iglesias (.337, 4, 26), y el toletero JD Martínez (.235, 16, 69), de 37. Estos últimos coequiperos en las filas de los Mets.

LOS Toros de Tijuana, que salieron de avanzada con su pretemporada, tendrán entre sus novedades al torpedero, Andrés Álvarez, que en invierno juega como extranjero y que en la centenaria Liga Mexicana se agrega a la reducida lista de mexicanos.

Jugó cinco años en las menores de los Piratas de Pittsburgh (.238, 41, 162) y en 2023-2024 (.305, 5, 16) y 2024-2025 (.290, 7, 22) para los Tomateros de Culiacán, quienes no lo utilizaron en playoffs y serie final de enero pasado.

La directiva de los fronterizos apuesta fuerte por este hombre de 27 años nacido en Chula Vista, California, pero forjado en Tijuana al igual que los González ligamayoristas, Adrián y Édgar.

Álvarez ha radicado toda su vida en esa ciudad fronteriza en donde empezó a jugar béisbol en las ligas infantiles y aparte de su trayectoria en Estados Unidos y en la LMP, también rindió en Puerto Rico con los Gigantes de Carolina (.231, 0, 0) y en Colombia para los Caimanes de Barranquilla (.354, 7, 37).

UN día como hoy, 1988 - Kirk Gibson, estrella de los Dodgers de Los Ángeles, abandona el campo de entrenamiento luego de que su compañero de equipo Jesse Orosco le hiciera una broma al ponerle crema en la gorra.

El incidente ilustra la intensidad de Gibson y su enfoque sensato en el juego. Regresará al campo de entrenamiento al día siguiente, será el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y ayudará a los Dodgers a ganar la Serie Mundial esta temporada.

Estas son las mañanitas para Jesús Castillo (42), Nathanel Santiago (35), Issac Rodríguez (34) y Wilmer Ríos (31). El 3 de marzo de 2012 murió Jim Obradovich (62), ex bateador de breve paso ligamayorista que jugó con los Mayos de Navojoa y Rieleros de Aguascalientes.

**“Básicamente, no quiero ser parte de su espectáculo de diversión y comedia. No soy un tipo radical. No estaba listo para participar en el juego después de eso”.- Kirk Gibson.

POR el Cactus y la Toronja: Una docena de bateadores de la legión azteca tuvieron acción el domingo y más de la mitad, un total de 8, se combinaron para un lapidario 14-0, a saber: Issac Paredes (2-0), Jonathan Aranda (3-0), Jarren Durán (3-0), Alejandro Kirk (2-0), Marcelo Mayer (1-0), Randy Arozarena (1-0), Alejo López (1-0) y Alan Trejo (1-0)... En contraparte, el novato de los Marlins de Miami, Jared Serna, encabezó al resto con una jornada de 3-2, incluido su primer jonrón, una impulsada y dos anotadas, en la victoria 5x3 sobre los Cardenales de San Luis... Serna, utility sonorense que en 2023-2024 fue Novato del Año en la Liga Mexicana del Pacífico, promedia .600 como invitado fuera de róster... Alek Thomas (3-1 y anotada), Alejandro Osuna (1-1), y Brandon Valenzuela (1-1), San Diego, fueron los otros con al menos un imparable.