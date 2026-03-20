Primer lleno de los Charros, pero con Ricky Martin

LOS Charros de Jalisco tuvieron hace una noche la mejor asistencia en la vida útil del estadio Panamericano del municipio conurbado de Zapopan: 20 mil almas con boleto pagado. Y no, no fue en un juego de pelota, sino una presentación del cantante puertorriqueño Ricky Martin.

CIUDAD DE MÉXICO._ No obstante sus buenos oficios en el Spring Training de los Azulejos de Toronto, el cátcher sonorense, Brandon Valenzuela, deberá seguir “picando piedra” en las menores, concretamente en la sucursal AAA donde en 2025 estuvo un rato.

Valenzuela, de 26 años, participó en 11 juegos de exhibición, en su mayoría detrás del plato, bateó .304 con un jonrón, un doble y 5 impulsadas, además de una aceptable labor a la defensiva, alternando con Alejandro Kirk y otros prospectos.

El oriundo de Hermosillo se perfila desde ahora como una de las cartas de la vasta legión azteca para debutar en Grandes Ligas en 2026, latente de rebote la posibilidad de que por primera vez hagan causa común en un equipo dos receptores mexicanos.

LOS Charros de Jalisco tuvieron hace una noche la mejor asistencia en la vida útil del estadio Panamericano del municipio conurbado de Zapopan: 20 mil almas con boleto pagado. Y no, no fue en un juego de pelota, sino una presentación del cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Fue el debut de la empresa que encabeza José Luis González Iñigo en el negocio de la farándula, siguiendo el ejemplo de sus colegas de la Liga Arco, incluyendo los Jaguares de Nayarit. Aunque lo de los Charros francamente no tiene parangón: beisbol en LMP y LMB, softbol femenil y ahora conciertos.

Por eso llamó la atención durante la Serie del Caribe de febrero 2026 el anuncio de que hay un ambicioso proyecto para reconstruir el inmueble que edificaron con motivo de los Juegos Panamericanos de 2011 y que era para carreras de pista. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Si siempre está ocupado.

UN día como hoy, en 2004- Jesús “Chito” Ríos, de los Olmecas de Tabasco, impone marca de todos los tiempos en ponchados en la Liga Mexicana, con 2381, superando a Ramón Arano. Ponchó a Leobardo Arauz en una jornada en que tiró cinco episodios para adjudicarse la victoria, 9x5, sobre los Leones de Yucatán.

En 2006: En San Diego, tras anotar cuatro carreras en el primer inning, con solo un batazo fuera del cuadro interior, y cuatro más en la novena sin extrabases, Japón derrotó a Cuba por 10-6 y se alzó con el campeonato en el primer Clásico Mundial de Beisbol. El PETCO Park de los Padres se llenó para la final del torneo de dos semanas y media que cumplió con las expectativas de Major Baseball league y asociados.

El 20 de marzo de 1941 nació Pat Corrales, futuro bigleaguer de ascendencia mexicana que después de firmar su primer contrato a los 18 años, dedicó más de seis décadas al beisbol profesional como receptor, mánager, coach y asistente especial. Murió el 27de septiembre de 2023, estando activo en la organización de los Dodgers de Los Ángeles.

-“No tienes que ver todas las escaleras, solo da el primer paso”.- Martin Luther King.

TRES de tres: El juego por el campeonato del Clásico Mundial de Beisbol entre Estados Unidos y Venezuela resultó la transmisión con más audiencia en la historia del evento que nació en 2006. Cálculos de los que manejan los ratings y esas cosas estimaron que 10 millones 784 mil espectadores atestiguaron la victoria, sorprendente para algunos, de los venezolanos.

En Venezuela cientos de miles de aficionados salieron a las calles a celebrar y a lanzar consignas contra Donald Trump. Y eso que el Presidente estadounidense todavía no insinuaba en las redes sociales, que Venezuela puede ser el estado 52 de la Unión Americana.

Un árbitro confirmó la suspensión por 162 juegos al jardinero de los Bravos de Atlanta, el curazoleño Jurickson Profar, acusado de dopaje y que había apelado a una instancia ajena a MLB. Se perderá toda la temporada 2026 y tampoco será elegible para los playoffs y una eventual Serie Mundial.