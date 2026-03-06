CIUDAD DE MÉXICO:- Jonathan Aranda rompió un empate con un jonrón de tres carreras en el octavo episodio y Javier Assad llegó hasta el cuarto inning con serpentina de dos hits y 0 carreras antes de dar paso a siete relevistas, para guiar a México a su primera victoria en el Clásico Mundial 2026, 8x2, sobre Gran Bretaña.

El batazo de Aranda, contra su banda ante Tristan Beck (San Francisco), rebasó la barda del jardín de la izquierda del Daikin Park (29,724), casa de los Astros de Houston, para marcar el rumbo de una batalla tensa con la pizarra 1-1.

Sencillos de Alek Thomas (2), Randy Arozarena (1) y Joey Ortiz (1) pusieron la cuenta definitiva y el estelar taponero de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz (1 e, 2 h 1 c, 2 k), bajó la cortina sin la presión de buscar un rescate.

Fue el primer triunfo para la selección azteca en un juego uno del WBC. En 2006 cayeron frente a Estados Unidos (2-0), en 2009 sufrió una inesperada paliza contra Australia (17-7) en el Foro Sol, Italia sorprendió en 2013 (6-5) y 2017 (10-9) y Colombia en 2023 (5-4).

El debutante Nacho Álvarez Jr. aportó un cuadrangular solitario en el segundo capítulo para una tempranera ventaja que Assad, Brennan Bernardino y Luis Gastélum aguantaron. Pero un jonrón de Harry Ford (Seattle) metió a los británicos a la pelea en el sexto, frente a Alex Carrillo.

México hará este sábado su primera pausa, previo a su segundo compromiso agendado para el domingo contra Brasil en el mismo escenario. Taijuan Walker, de los Filis de Filadelfia, será el abridor, empezando a las seis de la tarde, hora del centro del país.

EL recién electo para el Salón de la Fama de Cooperstown, Andruw Jones, es el mánager de Holanda, alias Países Bajos y/o Curazao. Jones se convirtió en el primer estratega en funciones en el WBC con boleto a Cooperstown.

En el pasado sólo dirigieron potenciales inmortales, como Joe Torre en 2013 y Jim Leyland en 2017, ambos, naturalmente, a Estados Unidos. Leyland estuvo al frente de la selección que obtuvo el primer banderín para USA.

Jones lleva ventaja rumbo al recinto al veterano Dusty Baker que sorpresivamente aceptó el mando de Nicaragua y a Albert Pujols (Dominicana) y Yadier Molina (Puerto Rico), que en su oportunidad serán entronizados, si o si.

UN día como hoy en 1955- Murió en un accidente aéreo en Ciudad Valles, San Luis Potosí, Jorge Pasquel, empresario y directivo de la Liga Mexicana que a finales de los años cuarenta contrató a algunos jugadores de Grandes Ligas.

Pasquel, quien ya estaba retirado del beisbol profesional, pretendía viajar acompañado de seis personas a la Ciudad de México, cuando su avión conducido por un ex integrante del Escuadrón 201 que participó en la Segunda Guerra Mundial, se estrelló en una serranía cercana, minutos después de despegar de su rancho alrededor de las 9 pm.

Jacobo Estrada, piloto sobreviviente de intensas batallas en el Pacífico asiático, le alertó respecto a volar en condiciones riesgosas, pero Pasquel impuso su voluntad dando la orden que le costó la vida a los 48 años.

Estas son las mañanitas para Joe Carter (66) y Jeff Kent (58). El 7 de marzo de 1950 nació JR Richard, quien era uno de los lanzadores más dominantes con los Astros de Houston cuando sufrió un derrame cerebral en 1980. Falleció el 4 de agosto de 2021.

-“Ya no me enojo, solo observo, pienso, me decepciono y me alejo si es necesario”.- Anónimo.

OBSERVACIONES: De la mano del fenómeno Shohei Ohtani (4-3, Jr. ,5 cp), Japón inició en Tokio la defensa del título aplicando el primer “nocaut”, 17-0 a China Taipéi. El juego fue detenido después de siete innings, conforme a la regla del béisbol amateur.

Finalmente, Benjamin Gil se salió con la suya registrando a su muchacho, Mateo Gil, debido a la lesión de Luis Urías. El “hijo de papá”, como le dicen en Jalisco, bateó .292, 9 jonrones y 63 producidas en la LMB y .305, 2 bambinazos y 29 empujadas en la LMP, además de su aportación en los playoffs de ambas ligas y en la Serie del Caribe.

EN la Toronja y el Cactus- Poca actividad de mexicanos en Florida y Arizona. El relevista Gerardo Carrillo (1-0, 0.00) lanzó un inning en blanco (1h, 1k) para los Diamondbacks de Arizona que perdieron, 6-0, con los Medias Blancas de Chicago... Brandón Valenzuela (.333, 0, 2), de 2-1, anotada y una base por bolas, en la victoria de los Azulejos de Toronto sobre los Piratas de Pittsburgh, 9-2... En el día libre para Isaac Paredes, los Astros de Houston derrotaron a los Nacionales de Washington, 9x1. Por los tejanos, el cátcher César Salazar (.154), de 2-0.