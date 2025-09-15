Promesa de Pittsburgh pasó 18 innings sin permitir un hit en las menores

Si se pregunta quién fue el lanzador difícil de batear en las Ligas Menores este verano, es normal que entre las respuestas se mencionen nombres como Jonah Tong, Trey Yesavage o Jarlin Susana. Todos esos prospectos del Top 100 fueron bien dominantes. Pero la respuesta correcta es en realidad el derecho de Triple-A Indianápolis, Brandan Bidois.

Sí, Brandan Bidois. Un nativo de Australia de 24 años que no está clasificado en el Top 100 de MLB Pipeline, Bidois podría estar pasando desapercibido mientras trata de hacerse un nombre. De cualquier manera, tuvo una racha increíble que es digna de atención.

Bidois no permitió un hit desde el 29 de julio hasta el 15 de septiembre, un mes y medio completo. En ese tiempo, lanzó 18 innings sin permitir hits en 11 presentaciones como relevista, cada una de entre tres y seis outs.

Se enfrentó a 64 bateadores durante esa cadena, que llegó a su fin en el segundo lanzamiento que hizo el domingo, cuando Caleb Knight de Iowa conectó una recta alta al jardín izquierdo para apuntarse un imparable. Bidois rápidamente consiguió un rodado para doble-play y ponchó al siguiente bateador para registrar su décimo segunda aparición consecutiva sin permitir carreras.

Para poner eso en contexto, el récord de Grandes Ligas de innings consecutivos sin recibir incogibles es de 24 por Cy Young en 1904. En la Era Moderna, solo un lanzador ha registrado una seguidilla más larga de innings sin hits en MLB, y ese es Dennis Eckersley con 21 en 1977. Otros cinco lanzadores en la Era Moderna, incluyendo a Max Scherzer (2015) y Nolan Ryan (1977), han tenido cadenas de 16 episodios. El cubano Aroldis Chapman tuvo una racha de 14.2 innings desde el 26 de julio hasta el 7 de septiembre en la que el relevista de los Medias Rojas no permitió un hit a 50 bateadores consecutivos.

Bidois ha estado en el sistema de los Piratas desde el 2021 y lanzó en cuatro niveles esta temporada, haciendo sus últimas cinco apariciones en Triple-A. Tuvo una efectividad de 1.99 en 22.2 innings en Clase-A en el 2023. Pero este ha sido sin duda el mejor año del derecho, ya que tiene una efectividad de 0.77 en 58.2 innings. También tiene un WHIP de 0.82, 68 ponches, seis salvs, siete holds y un récord de 8-0.