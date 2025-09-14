Prometedor regreso de Urquidy; ganó Assad

CIUDAD DE MÉXICO.- Como si nunca se hubiera ido, José Urquidy tuvo una prometedora labor en su reaparición en Grandes Ligas, ahora con su nuevo equipo, los Tigres de Detroit, en Miami.

En su primera actuación en casi dos años, el mazatleco lanzó un inning y un tercio en dos hits, una base por bolas y dos chocolates, haciendo causa común en una blanqueada combinada, 2x0.

Urquidy, quien se adjudicó el primer “hold” de su carrera, relevó al abridor, el venezolano Keider Montero en el sexto capítulo en el que colgó la argolla. En total, acumuló 25 envíos al plato, incluyendo 15 strikes.

TAMBIÉN hubo buenas noticias de Javier Assad (3-1, 4.23), quien en la faceta de relevista (2.1 e, 2h, 0c, 1k, 2bb), por así convenir a los intereses de los Cachorros de Chicago, se encontró un triunfo sobre los Rays de Tampa Bay, 4-3.

Y entrados en gastos, Alejandro Kirk (.292, 12, 68) rindió jornada de 3 imparables, todos sencillos en cuatro turnos, con una producida y anotada, en la victoria de los Azulejos de Toronto, 11x2, ante los Orioles de Baltimore.

Kirk bateó de 5-4 con tres impulsadas en sus últimos dos encuentros contra los Orioles, después de una seguidilla de seis sin conectar imparables. El receptor tiene 9 encuentros de tres o más incogibles, incluso dos de cuatro, en 2025.

UN día como hoy, en 1977-- Los Orioles de Baltimore pierden por forfeit en Toronto cuando el mánager, Earl Weaver, retira a su equipo del campo en el quinto inning alegando una condición peligrosa: una pequeña lona sujeta con ladrillos en el montículo del bullpen. Los Azulejos van ganando 4-0 al momento del abandono.

En 1980- En una derrota de los Dodgers de Los Ángeles en Atlanta, 9x0, Fernando Valenzuela debutó en Grandes Ligas con un trabajo de dos innings, un hit, dos carreras sucias y un ponchado.

Estas son las mañanitas para Daysbel Hernández (29), Felipe Tres Barrera (29) y Sergio Valenzuela (41). El 15 de septiembre de 2010 murió en Saltillo el ex lanzador Felipe Leal (67), víctima de un infarto, mientras hacía ejercicio.

-“Aprendí a no preocuparme tanto, lo que llega es por algo, lo que se va, también”.- Del refranero sinaloense.

ENTRE suspensivos.- Isaac Paredes, que se recupera de una rotura en la corva izquierda, realizó una práctica de bateo y un juego simulado el pasado fin de semana. Los Astros confían en su recuperación plena y regreso para la recta final del calendario... En el rol de relevista, Manuel Barreda cayó de pie en la Liga de Taiwán, donde ganó sus primeras dos apariciones con los Dragones de Wei Chuan, sin admitir carreras en 7 episodios. El domingo tiró cuatro innings en tres hits, 3 chocolates y 2 bases por bolas a Uni-Lions... El manager de los Tomateros de Culiacán, Roberto Vizcarra, anticipó en las redes que Joey Meneses (.255, 11, 44) ya no tendrá acción en la sucursal AAA de los Mets y que reportará a los guindas para continuar su rehabilitación (oblicuo).