CIUDAD DE MÉXICO.- Con los Algodoneros de Guasave tiene actividad el pítcher prospecto de los Padres de San Diego, Manuel Castro, quien no ha permitido carreras en cuatro apariciones, sobre 3 innings y dos tercios.

Su incorporación a estas alturas garantiza que se quedará hasta el cierre del rol regular y en una de esas para los playoffs si los pupilos de Óscar Robles llevan la contraria a quienes los dan por muertos, metiéndose a la gran fiesta.

Castro, de 23 años, tuvo en 2025 un verano movido en las filiales AA (3-2, 10, 4.39) y AAA (4-1, 1, 3.66), en 58 innings y dos tercios sobre 47 relevos en que ponchó a 73 y caminó a 36.

EN las redes sociales, los detractores de la Liga Mexicana del Pacífico se mofan porque el mexicalense Leo Heras, de los Algodoneros, encabeza a los jonroneros con 12 garrotazos.

Bueno, el hombre que este ciclo implantó marca histórica de triples (40), fue campeón de bateo en la Liga Mexicana en 2021 en la trinchera de los Mariachis de Guadalajara (.401). “Galleta” siempre le ha sobrado.

De cualquier manera, Heras se perfila para convertirse en el número uno más inesperado de la especialidad, reservada para los supuestamente más fuertes, desde Carlos Valencia en 2014-2015.

En esa ocasión, el camarero de los Yaquis de Ciudad Obregón compartió el primer lugar con un genuino peso completo, Japhet Amador, de los Charros de Jalisco, con 13 “palos de vuelta entera”.

UN día como hoy en 1983- Pete Rose gana una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos y recibe un reembolso de impuestos de 36,083 dólares por el año 1978. Sus futuros enfrentamientos con el IRS serán menos exitosos. En 1990 estuvo en prisión 5 meses por declaraciones falsas al fisco.

Estas son las mañanitas para Steve Carlton (81), Steve Garvey (77), Ken Landreaux (71) y Lonnie Smith (70). El 22 de diciembre de 1940 nació en Islas Vírgenes, Elord Hendrick, cátcher que ganó la Serie Mundial de 1970 con los Orioles de Baltimore. Murió el 21 de diciembre de 2005.

-“El ser humano primero pierde la inocencia y la esperanza es la última en perderse. Es el sentido de la vida”.- Julio Cortazar.

ENTRE suspensivos.- Mientras su hermano Julián (.313, 8, 52) se ha echado a cuestas la ofensiva de los Charros de Jalisco, Tirso Ornelas (.236, 0, 7) sólo ha consumido cuatro turnos en los pasados 10 días debido a malestares físicos. Julián Ornelas bateó .372 (43-16) con 3 jonrones, un triple, 3 dobles, 17 impulsadas y 10 anotadas en sus pasados 10 cotejos ... Entre los estrenos en la actual temporada en la Arco apunten a Nick Williams (.315, 4, 9), ex bigleaguer que ya se mostró en la LMB en Tijuana (.370, 29, 72) y Durango (.300, 5, 32) y que es una herencia en los Cañeros de Los Mochis del defenestrado, Felix Fermín, como primer bate “disfrazado”... Era líder jonronero en la liga cuando desapareció abruptamente. Incluso, el nuevo manager Chris Coste, dijo que su caso es un “misterio”. El aludido no es otro que el cubano Leonnys Martyn (.243, 11, 29), baja de los Cañeros desde el 12 de diciembre... En Hermosillo todavía no descartan al jardinero ex bigleaguer, Luis González, quien desde hace tiempo trae desacuerdos migratorios que le impiden internarse en territorio nacional. Lo pudo hacer un rato para la edición 2024-2025, pero no en el verano asediado por los Acereros de Monclova. De hecho se dio un caso curioso cuando reportó al equipo de Gerardo Benavides Pape para dos juegos de playoffs contra los Tecolotes de los Dos Laredos, en Laredo, Texas.