Prospecto de los Rays, Xavier Isaac, revela cirugía cerebral que le ‘salvó la vida’

El prospecto de los Rays, Xavier Isaac, reveló el viernes que se sometió a una cirugía cerebral que le “salvó la vida” durante el verano.
Isaac publicó en Instagram que se realizó un escáner cerebral, lo que derivó en el “momento más aterrador de mi vida” y a una cirugía que puso fin a su temporada en julio. El primera base de 21 años y prospecto Nro. 5 de Tampa Bay según MLB Pipeline, escribió que fue a hacerse el escáner debido a lo que creía que era “sólo deshidratación”.
Isaac no escribió para qué se realizó la cirugía, pero señaló que se ha “recuperado completamente”. La selección de primera ronda del Draft amateur del 2022 participó recientemente en un campamento de bateo para jugadores de liga menor de los Rays y se espera que esté listo para la pretemporada.
Isaac solicitó que los Rays no compartieran detalles sobre su estado durante la temporada. Estuvo limitado por una lesión en el codo en los Entrenamientos y disputó 41 partidos para Doble-A Montgomery antes de que su campaña terminara el 25 de junio.
A las pocas horas de la publicación, recibió un apoyo generalizado en forma de comentarios de Instagram de compañeros de equipo de los Rays como el dominicano Junior Caminero, Josh Lowe y Carson Williams, y de los mejores jugadores jóvenes de otras organizaciones, incluidos Roman Anthony, Max Clark y Termarr Johnson.
Isaac concluyó su mensaje con las palabras, “X está de vuelta”.
(Con información de MLB)