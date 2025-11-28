Prospecto de los Rays, Xavier Isaac, revela cirugía cerebral que le ‘salvó la vida’

El prospecto de los Rays, Xavier Isaac, reveló el viernes que se sometió a una cirugía cerebral que le “salvó la vida” durante el verano.

Isaac publicó en Instagram que se realizó un escáner cerebral, lo que derivó en el “momento más aterrador de mi vida” y a una cirugía que puso fin a su temporada en julio. El primera base de 21 años y prospecto Nro. 5 de Tampa Bay según MLB Pipeline, escribió que fue a hacerse el escáner debido a lo que creía que era “sólo deshidratación”.

Isaac no escribió para qué se realizó la cirugía, pero señaló que se ha “recuperado completamente”. La selección de primera ronda del Draft amateur del 2022 participó recientemente en un campamento de bateo para jugadores de liga menor de los Rays y se espera que esté listo para la pretemporada.