Prueba superada por Alan Rangel en su primera apertura ligamayorista

En la primera apertura de su carrera en Grandes Ligas, Alan Rangel tiró ayer cuatro innings con pelota de 3 hits y aunque batalló con su descontrol, no permitió anotaciones, en la derrota de los Filis de Filadelfia frente a los Piratas de Pittsburgh, 6x1.

CIUDAD DE MÉXICO._ En la primera apertura de su carrera en Grandes Ligas, Alan Rangel tiró ayer cuatro innings con pelota de 3 hits y aunque batalló con su descontrol, no permitió anotaciones, en la derrota de los Filis de Filadelfia frente a los Piratas de Pittsburgh, 6x1.

Trabajando ante 37,851 espectadores en casa, Rangel (0-1) ponchó a cuatro y concedió cuatro bases por bolas. Ganaba 1-0 cuando fue removido después de 90 lanzamientos, incluidos 54 strikes.

El sonorense, que redujo su efectividad a 3.38, acumula 16 innings, con 17 chocolates y seis boletos en cuatro juegos en 2026. Si el mánager Don Mattingly lo mantiene en la rotación, su siguiente salida sería el próximo martes contra los Rojos en Cincinnati.

COMO todos los años por estas fechas, es pertinente aclarar que aún en tiempos de una supuesta crisis de extranjeros de calidad, la mayoría de los reclutados en el draft de la Liga Mexicana del Pacífico no serán contratados.

Para empezar, los importados no están obligados a jugar con quien los escogió, pero tampoco con otro club de la Liga Arco, salvo una negociación que deje a las dos partes satisfechas. Se ha sabido de pocos casos.

El más sonado, el de Trevor Bauer, quien fue elegido por los Naranjeros de Hermosillo, tras adquirir el primer turno de los Algodoneros de Guasave, en el draft de 2024, pero rechazó la oferta de los campeonísimos del beisbol costeño.

También pueden arreglarse con los equipos de cualquier establecimiento invernal afiliado a la Confederación de Beisbol del Caribe y de los cuales se sabe de algunos por así convenir a sus intereses económicos.

El “pez gordo” del draft 2026 fue Justin Turner (Tijuana), cuya selección festejaron en sus redes la directiva y los aficionados de Águilas de Mexicali. Solo que el barbado toletero está impuesto a vacacionar en el último trimestre del año, como casi todos los bigleaguers estelares y sin pasado en sus años mozos en México, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

OBSERVACIONES- Javier Assad (6-1, 4.53) aparece en el proyecto de los Cachorros de Chicago para el venidero domingo, en el Wrigley Field, en el último de la serie que arranca hoy contra los Cardenales de San Luis.

Los Bravos de Atlanta colocaron por asignación al toletero de la doble nacionalidad, Rowdy Tellez (.200, 1, 4), aplicando la misma receta que a otro “medio paisano” de usted en 2025, Alex Verdugo, En 2025.

Asimismo, el México-americano, Brennan Bernardino (3-3, 1, 3.34), ligó en días consecutivos un salvamento y un triunfo con los Rockies de Colorado a costillas de los Marlins de Miami, en el Coors Field de Denver.

UN día como hoy en 1976 – El novato sensación de los Tigres de Detroit, Mark Fidrych, blanqueó a los Orioles de Baltimore, 4-0, para su octava victoria consecutiva.

En 1980- Un total de 15 de los 20 equipos de la Liga Mexicana se unen a la huelga que daría al traste con la temporada, aunque los directivos preparan un campeonato extraordinario que no sería reconocido por el beisbol organizado.

Estas son las mañanitas para Frank Tanana (73), Warren Newson (62), Greg Vaughn (61) y Moisés Alou (60).

El 3 de julio de 1993 murió el ex lanzador estelar de los Dodgers de Los Ángeles, Don Drysdale (56). Hoy cumplirían años César Tovar (1940-1994) y Curtis Moore (1949-2011).

-“No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos”.- Antoine de Saint-Exupéry.

EL flamante Jugador Más Valioso del ciclo 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, Leonardo Heras (Guasave), circula con los Olmecas de Tabasco (.231, 1, 2), después de elegir por motivos personales a los Barbanegras de Tijuana que participan en la Liga Norte de México que, dicho sea de paso, ya terminó su accidentaba temporada regular.

Heras se integró al conjunto que dirige Luis Carlos Rivera y que prácticamente de principio a fin le ha disputado el liderato de la Zona Sur a los Diablos Rojos, a quienes incluso dominan 4-2 en la serie anual.