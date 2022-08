El calendario para el 2023 anunciado por Grandes Ligas el miércoles quizás luzca igual que siempre en varios sentidos. Cada equipo disputará 162 juegos, empezando en la primavera y terminando en el otoño, con una breve pausa para el Juego de Estrellas. Y como siempre, la meta es octubre.

Pero no se equivoquen: El calendario nuevo y más equilibrado para el 2023, que comenzará con el Día Inaugural el 30 de marzo, representa un cambio masivo para el deporte.

Ya no es el caso que cada equipo se enfrenta mayormente a oponentes dentro de su división. En lugar de ello, habrá mucha más variedad en los calendarios. Por primera vez en la historia de la era moderna de MLB, cada equipo se enfrentará a todos los demás por lo menos una vez.

Esta estructura modificada en el calendario tendrá un enorme impacto en la postemporada y el producto.

¿Por qué ha cambiado MLB a un calendario equilibrado?

En el 2022 se ha expandido el formato de postemporada para incluir tres Comodines en cada liga, por lo que es más importante que todos los equipos disputen calendarios parecidos. Todas las victorias derrotas cuentan por igual, por lo que un calendario balanceado concebiblemente limita las ventajas que tiene un equipo de una división débil sobre un equipo de una división profunda en la pelea por los Comodines.

Pero el que todos los equipos se enfrenten a los todos los demás al menos una vez en lugar de llenar el calendario con enfrentamientos divisionales también brinda valor de entretenimiento. Eso significa que los fans de los otros 29 equipos pueden ver a sus equipos medirse a Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Mookie Betts y otras grandes estrellas del deporte.

“Además de los beneficios competitivos”, dijo Chris Marinak, jefe de operaciones y estrategia de MLB en un comunicado, “este formato apto para los aficionados le va a dar a los fans la oportunidad de ver más variedad de oponentes y jugadores estelares de todo el béisbol en su mercado local con más regularidad que bajo la estructura anterior”.

¿Es realmente “equilibrado” el calendario del 2023?

En el sentido más estricto, no. Los equipos jugarán más series contra oponentes individuales dentro de su división que cualquier oponente individual de otra división. Pero el calendario ya no se inclina tanto hacia los enfrentamientos divisionales como antes.

¿Cuántos juegos disputará cada equipo contra rivales divisionales?

Cada equipo jugará 52 partidos contra oponentes dentro de su división, una reducción de 76 bajo la estructura anterior.

Esos 52 juegos incluirán 13 juegos (cuatro series en total) contra cada oponente divisional, una reducción de 19 juegos (seis series). Equivale a siete juegos en casa y seis en la ruta (o viceversa) contra cada oponente, para un total de 26 juegos en casa y 26 en la ruta.

¿Cuántos partidos disputará cada equipo contra oponentes fuera de su división?

Cada equipo jugará 64 encuentros interligas (32 como local y 32 como visitante), dos menos que antes.

Los equipos jugarán seis compromisos contra seis oponentes de la liga y siete contra otros cuatro oponentes de la liga. Esto es lo contrario del formato anterior, en el que los clubes disputaban seis juegos contra cuatro oponentes de la liga y siete contra seis oponentes de la liga.

¿Cuántos partidos interligas jugará cada equipo?

Este será el mayor cambio, con un total de 46 encuentros Interligas para cada equipo (L.A. vs. L.N. y viceversa), un aumento de 20.

Las escuadras jugarán una serie de ida y vuelta (un total de cuatro juegos) contra su rival natural de Interligas (Yankees vs. Mets, Dodgers vs. Angelinos, Cachorros vs. Medias Blancas, etc.) y otros 42 choques contra otros oponentes Interligas, incluyendo siete series (21 choques) en casa y siete series (21 juegos) en la ruta.

¿Por cuánto tiempo estaba el calendario “desequilibrado”?

El calendario desequilibrado que conocemos ahora fue implementado en el 2001. En dicho año, los equipos comenzaron a jugar de 16 a 20 partidos contra cada rival de división. Antes de eso, el Joven Circuito tenía un calendario más equilibrado desde su expansión de 12 a 14 equipos en 1977, mientras que el Viejo Circuito había jugado un calendario más equilibrado desde su expansión de 12 a 14 clubes en 1993.

Sin embargo, los duelos Interligas nunca han estado equilibrados como lo estarán en el calendario del 2023.

¿Cuál será el impacto del calendario equilibrado?

Aunque los viajes serán diferentes bajo el calendario más equilibrado y las reprogramaciones de partidos pospuestos contra oponentes fuera de división podrían ser un mayor reto, este arreglo podría ser más justo al decidir tanto las divisiones como los Comodines. Como resultado del calendario ajustado, los equipos en la misma división y liga tendrán más oponentes en común.

El nuevo calendario también podría impactar cómo los directivos arman sus rosters. Con menos juegos de división, podría haber menos enfoque en las adquisiciones de jugadores por su desempeño contra un rival de división o en algún estadio de la división.

¿Cuáles son otros aspectos que sobresalen en el calendario del 2023?

• El Juego de Estrellas del 2023 se realizará el 11 de julio en el T-Mobile Park -- el primer Clásico de Media Temporada en Seattle desde el 2001.

• Si el clima lo permite, el Día Inaugural el 30 de marzo será el primero desde 1968 en que cada club de MLB inicia su campaña en el mismo día.

• Cada uno de los 30 equipos también está programado para jugar el 4 de julio (día de la independencia estadounidense).

• Los Cardenales y Cachorros jugarán una serie de dos partidos en Londres el 24 y 25 de junio como parte del Tour Mundial de MLB, que llevará conjuntos de las Mayores y sus jugadores a los fanáticos del mundo durante las próximas cuatro temporadas.

• Los Filis y Nacionales se enfrentarán en el Clásico de Pequeñas Ligas presentado por GEICO el 20 de agosto en el Muncy Bank Ballpark en Historic Bowman Field en Williamsport, Pennsylvania.

(Con información de MLB)