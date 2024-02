La victoria se la acreditó el relevista Danny Wirchansky (1-0). El bahamés Chávez Fernander (2), quien trabajó durante 3 entradas, sin carreras, 1 hit y 3 ponches se anotó el salvamento, y la derrota fue a la cuenta del veterano brasileño Thiago Da Silva (0-1), abridor del partido.

Los dirigidos por Yadier Molina “marcaron territorio” con 2 carreras en el mismo primer capítulo frente a Da Silva. Bryan Torres abrió con indiscutible al centro, con rodado de Vimael Machín avanzó a segunda y desde allí anotó impulsado por hit de JC Escarra al derecho. Después del ponche a Heliot Ramos, otro sencillo de Danny Ortiz llevó a Escarra a la intermedia y después anotó por error en tiro a la inicial del torpedero Ehire Adrianza sobre conexión de Jonathan Morales.

En el segundo agregaron una más. Después de un out Da Silva salió del montículo cuando permitió doblete al right field de Emmanuel Rivera y hit al izquierdo de Jack López. En su lugar entró el zurdo Ángel Padrón quien no pudo evitar la tercera carrera por rolling impulsor a segunda base de Bryan Torres.