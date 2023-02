“Simplemente fue parte del negocio. Así son las cosas. No hay nada que me esté impidiendo hacer nada”, dijo Pujols. “Estoy muy contento de estar aquí nuevamente. (Sobre) lo que pasó hace dos años, no guardo rencores. Es parte del negocio”.

Pujols, quien jugó por los Angelinos del 2012 al 2021, dice que tiene previsto fungir como instructor especial en los entrenamientos primaverales esta semana y que también irá a la República Dominicana durante la temporada para ayudar con los prospectos del club allí. Dice que está dispuesto a hacer lo que quiera el gerente general Perry Minasian y lo entusiasma ayudar a la organización, aunque se imagina más como mentor de los jugadores que como ejecutivo en la gerencia.

“Lo que sea que necesiten Perry y la organización, estoy aquí para ayudar”, dijo Pujols. “Solamente estoy tratando de ayudarlo, pero mi trabajo no consiste en estar en la gerencia. Se trata más de trabajar con los muchachos jóvenes de cualquier forma que pueda”.

Pujols, de 43 años, dijo que nunca vaciló con respecto a su decisión de retirarse después de 22 campañas con los Cardenales, Dodgers y Angelinos. La temporada pasada alcanzó los 700 cuadrangulares con San Luis, retirándose con 703 bambinazos de por vida. El quisqueyano también señaló que los Cardenales no hablaron con él sobre un rol con la organización después de su retiro, ya que estaba conscientes de que tenía previsto cumplir con su contrato con los Angelinos.

Pujols también dijo que está disfrutando del retiro – asistió al Super Bowl y participó en el Juego de Celebridades de la NBA este mes – y que no está listo para trabajar como coach de tiempo completo. No descartó ser instructor en un future pero afirmó que ahora mismo está enfocado en su rol de asistente especial, que le da más flexibilidad después de una larga carrera que empezó como jugador de liga menor en el 2000.

“Tuve la bendición de jugar durante 23 años como profesional, y si tuviera que hacerlo otra vez lo haría, pero estoy muy contento con mi vida en estos momentos”, dijo Pujols. “Mi trabajo es el mismo que el de muchos veteranos que me ayudaron a mi al principio. Es mi deber ayudar a estos muchachos a mejorar y convertirse en las superestrellas que quieren ser”.

