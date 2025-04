No sólo de los Yanquis, a saber:

¿Son legales los bates torpedo en la MLB?

Sí, por ahora. Cumple tanto con los tamaños, como los materiales por los que están compuestos.

En el reglamento de la MLB concerniente a los bates, la 3.02, expone que tiene que ser “un palo redondo y liso, de no más de 2.61 pulgadas de diámetro en su parte más gruesa y no más de 42 pulgadas de largo, y de una sola pieza de madera maciza”. De tal manera, no se comete ninguna infracción.

