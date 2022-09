Fue un invierno bastante importante para él al convertirse en el primer bate y por varias semanas estuvo dentro de los mejores bateadores de la liga en porcentaje.

“Creo que me llegó la oportunidad que estaba buscando y gracias a Dios se me dieron las cosas, estoy muy agradecido por esa oportunidad de jugar, aunque no contento ni contentos por habernos quedado fuera de la postemporada”.

Tal fue su gran desempeño ofensivo y defensivo el invierno pasado que fue tomado como refuerzo por Culiacán en los playoffs.

Este verano por primera vez jugó en la Liga Mexicana de Beisbol con Olmecas de Tabasco, sin embargo tiene en mente regresar a sucursales de Estados Unidos.