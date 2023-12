A los fans no les importa el dinero que su equipo invierta para tener la oportunidad de ganar. No es su dinero. Fue el gran Red Smith, uno de los mejores columnistas que haya existido, quien señaló que nunca ha visto a un propietario de un equipo de beisbol manejando una bicicleta para ir a trabajar. Lo único que saben los aficionados es lo mucho que quieren ganar. Lo único que piden es que la gente encargada del club tenga el mismo objetivo.

Esta vez, incluso más que con Ohtani, los Dodgers estuvieron en una disputada puja por Yamamoto que incluyó a los Yanquis, Mets, Filis, Medias Rojas, Gigantes y Azulejos. En el proceso – aunque quizás no hayan terminado aún – han ensamblado uno de los equipos más talentosos en la historia del deporte. Pero de alguna manera, sin que sea el más costoso que se haya visto.

La parte alta del orden ofensivo de Dave Roberts cuenta ahora con Mookie Betts (ex JMV), Freddie Freeman (exJMV) y Ohtani (dos veces ganador del JMV). En la parte alta de la rotación – incluso sin saber el destino de Clayton Kershaw, otro JMV – está Yamamoto, el as Walker Buehler y el recién adquirido Tyler Glasnow. Este conjunto repleto de estrellas en Los Ángeles va acorde con el ADN de Hollywood.

¡Es como si en unas cuantas semanas, el dueño y presidente de los Dodgers Mark Walter y el presidente de operaciones de beisbol, Andrew Friedman, hubiesen querido reeditar a los “Showtime Lakers” de la década de los 80, pero ahora en un diamante de pelota.

Por cierto, si alguien duda de la manera en que los Dodgers han estado invirtiendo dinero para adquirir a estas estrellas, resulta que esto es bueno para el béisbol. No sólo para los fans de los Dodgers. Para el beisbol. Porque a donde quiera que vayan los Dodgers, habrá algo que quedará claro, los ames o los odies: Vas a querer verlos.

Una vez se le preguntó al legendario escritor William Goldman, quien ganó Premios Oscar por las películas “Butch Cassidy and the Sundance Kid” y “All the President’s Men”, además de escribir “The Princess Bride”, qué hace que una película sea exitosa.

“Es fácil”, dijo el Sr. Goldman. “Que la gente quiera verla”.

¿Quién va a querer ver a los Dodgers la próxima temporada, ya sea por televisión, en el Dodger Stadium o cuando visiten tu ciudad? Es una pregunta fácil también. Todo el mundo va a querer ver a Ohtani dando batazos, antes de que regrese a la lomita en el 2025. También será interesante ver a Yamamoto, el mejor lanzador que la mayoría no ha podido ver en los Estados Unidos.

“Creemos que [Yamamoto] será un lanzador muy exitoso, donde sea que lance en este planeta”, expresó el gerente general de los Yanquis, Brian Cashman, luego de hablar en detalle sobre qué tan lejos llegaron los Yanquis para evaluar al monticular. De hecho, fue el propio Cashman quien viajó a Japón para presenciar un juego sin hit ni carrera de Yamamoto.

Los Yanquis pensaron que estaban bien posicionados para pactar con Yamamoto y juntarlo con el dominicano Juan José Soto, de la misma manera en que los Dodgers terminaron haciéndolo con Ohtani. Los Mets, cuyo dueño Steve Cohen es el más adinerado del deporte, aparentemente le ofreció el mismo monto a Yamamoto que los Dodgers. Al final, el derecho decidió continuar su camino en Los Ángeles, de la misma manera que en su momento lo hiciera Ohtani en Anaheim.

¿Garantiza esto que los Dodgers ganarán su primera Serie Mundial desde el 2020 y su segunda desde 1988? Los fans del beisbol saben muy bien cuál es la respuesta. Hace 20 años, los Yankees hicieron un mega-cambio para adquirir a Alex Rodríguez, en un momento en que los Bombarderos del Bronx venían de disputar seis de las ocho Series Mundiales anteriores. Parecía que Nueva York estaría en el Clásico de Otoño para siempre. Pero los Yanquis han podido jugar en una sola desde entonces. Grandes nóminas con muchas estrellas no siempre terminan ganando en el beisbol.

Pero los Dodgers fueron con todo por los mejores agentes libres, de una manera nunca vista en el deporte. Parecen estar dispuestos a hacer lo que sea para ganar. Al final, es lo que cualquier aficionado de beisbol puede pedir de su equipo. La Navidad llegó temprano a Hollywood.

(Con información de MLB)