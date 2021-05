A sus 24 años, el dominicano Rafael Devers se ha afianzado como un bateador que siempre da la cara en momentos claves para los Medias Rojas. Los oponentes han tratado de desconcentrar al antesalista en situaciones importantes, pero Devers no deja que el momento afecte su mentalidad.

Una de sus reacciones puede ser simplemente reírse.

El dirigente de los Patirrojos, Alex Cora, vio a Devers jugar en la Serie Divisional de la Liga Americana en el 2017, cuando el puertorriqueño era el coach de la banca de los Astros y Devers era un novato de 20 años. El equipo de Houston se burló de Devers para tratar de desenfocarlo, pero el quisqueyano simplemente se unió a las carcajadas.

En cuatro partidos de la SDLA, Devers tuvo promedio de .364 con cinco remolcadas en 11 turnos, incluyendo un jonrón dentro del parque.

Devers ha brillado en situaciones importantes, tanto al bate como con el guante. Además, lo ha hecho con tanta facilidad que su piloto solamente puede sonreír, especialmente porque puede disfrutar de las victorias que vienen con esa clase de desempeño.

“Le encanta jugar beisbol”, señaló Cora. “Siempre está contento y me dice, ‘¿Por qué enfadarse? Estoy jugando pelota. Gano bastante dinero y doy jonrones’. No me opongo a esa filosofía. Siempre está relajado. Le encanta jugar”.