GUASAVE._ Este lunes comenzó la cuarta semana de entrenamiento de Algodoneros de Guasave, y la novedad fue la llegada del jardinero dominicano Rainel Rosario, quien de inmediato se puso a trabajar con el resto de los jugadores que no hicieron el viaje a La Paz.

”Me siento muy contento de estar con Algodoneros, voy a entregarme al máximo, vengo a poner todo mi arsenal a disposición del equipo, vengo a poner mi aporte para ayudar a que el equipo llegue a playoffs y después, hasta donde se pueda”, fueron las primera impresiones del dominicano.

De las expectativas que tiene para esta temporada, Rosario explicó que ha escuchado cosas buenas del equipo, y que además de siente bien porque ya conoce a varios de sus compañeros.

”Nunca había venido ni siquiera a Guasave, pero cuando hablé con Álex (Ahumada), me habló muy bien de la ciudad, conozco a varios compañeros, ya que jugué con ellos en verano, así que las expectativas son muy buenas, porque me gustó todo lo que me dijeron”, explicó.

Más de Rosario

Su primer contacto con el beisbol mexicano fue en el 2017, cuando llegó con Saraperos de Saltillo, club con el que se mantiene hasta la fecha en la LMB.

En invierno ya tiene experiencia en Liga Mexicana del Pacífico, ya en la campaña 2018-2019 estuvo con Tomateros de Culiacán, con el que en nueve juegos bateó para .233 con un jonrón y cuatro remolcadas en la fase de playoffs.

Posteriormente vino con Yaquis de Ciudad Obregón, en la temporada 2021-2022, en la que en 10 juegos bateó para .200 con dos para la calle y tres remolcadas, también en etapa de postemporada.

De manera reciente, Rosario ganó el “Homerun Derby” de la Liga Mexicana Beisbol, y lo hizo en una plaza que es muy difícil para el bateo, como lo es Villa Hermosa, Tabasco, en su remodelado Parque Centenario 25 de febrero.

Con Algodoneros se espera que se una de las bujías del equipo, dado a su talento y al conocimiento que tiene del pitcheo mexicano, además de la experiencia y liderazgo que ha mostrado en los que equipos que ha jugado.