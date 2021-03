Pero con Cincinnati tratando de reducir su nómina, Iglesias fue enviado a los Angelinos de Los Ángeles el 7 de diciembre por el relevista Noé Ramírez y el venezolano Leonardo Rivas, un jugador del cuadro de ligas menores. Así se llenaba un inmenso vacío para los Angelinos, que buscaban a un nuevo cerrador luego de decidir no ofrecerle contrato para 2021 al dominicano Hansel Robles. Iglesias, por su parte, no podría estar más feliz sobre la oportunidad de cerrar juegos con un nuevo club.

“Al principio, estaba sorprendido”, dijo Iglesias. “Pero después de que me llamaron y hablé con mi agente, me emocioné. Y no esperaba sentirme tan cómodo tan rápido después de pasar tanto tiempo con una organización y llegar a otra. Estaba nervioso por ver cómo iba a encajar en el equipo, pero me he sentido bastante cómodo desde que estoy aquí”.

Iglesias promedió 31 salvados por temporada junto a efectividad de 2.97 entre el 2017 y el 2019, antes de tener 2.74 y ocho salvados en la breve campaña del 2020. El lanzador de 31 años ganará 9.25 millones de dólares esta temporada, gran parte de la razón por la cual los Rojos decidieron cambiarlo.

Los Angelinos no podían creer que un cerrador de la calidad de Iglesias estaba disponible vía cambio y ahora. el manager Joe Maddon está emocionado de tener un brazo de primer nivel a su disposición en su bullpen. Iglesias es uno de cinco cerradores con al menos 100 salvados durante los últimos cinco años, junto al puertorriqueño Edwin Díaz, el curazoleño Kenley Jansen, Brad Hand y el dominicano Alex Colomé. Y es Iglesias quien tiene menos oportunidades desperdiciadas entre los miembros de ese grupo en ese lapso.

“En cuanto a los pitcheos que tiene, es un arsenal de un cerrador premium”, dijo Maddon. “Y además de eso, es un brazo duradero. Es un poco como esos lanzadores de antes, porque siempre está disponible para tirar más de un inning. No estoy diciendo que siempre vaya a hacer eso, pero lo he visto hacerlo en el pasado. Una vez que agarra su nivel, a los bateadores no les gusta enfrentarlo”.

Como apuntó Maddon, Iglesias ha estado entre los líderes de la liga en juegos lanzados y juegos completados, incluyendo 57 duelos terminados tanto en el 2017 como en el 2018. Encabezó la Liga Nacional con 55 encuentros finalizados en el 2019. También está dispuesto a lanzar más de un acto, sacando más de tres outs seis veces en 22 presentaciones en el 2020 y 11 veces en 68 cotejos en el 2019.

Los Angelinos van a utilizar a Iglesias para más de una entrada cuando la situación correcta se presente, pero Maddon afirmó que no esperan verlo en situaciones como parar un rally del rival en el séptimo inning. En vez de eso, Maddon contará con sus principales preparadores para salir de esos atolladeros y utilizar a Iglesias casi exclusivamente en situaciones de salvamento.

Iglesias indicó que estará listo para lo que sea, especialmente para conseguir más de tres outs, pues es algo a lo que se ha acostumbrado durante su carrera.

“Mentalmente, siempre estoy preparado como si fuese a ir para más de tres outs”, aseguró Iglesias. “Empezando con mis rutinas de entrenamiento, yo me preparo como un abridor. Es algo que siempre está en mi mente”.

Iglesias añadió que simplemente asume feliz el rol de cerrar y le encanta la subida de adrenalina que normalmente se produce al completar una victoria en el noveno. Cree que los Angelinos están armados para competir, lo que le dará muchas oportunidades para cerrar juegos este año.

“Son los tres outs más importantes del partido”, comentó Iglesias. “Me da mucho orgullo llegar para esos tres últimos outs enfocado en cerrar el juego”.

