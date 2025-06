MINNEÁPOLIS._ Bryan Woo se está quedando sin elogios para describir a Cal Raleigh y su ritmo histórico de jonrones, mientras que el dominicano Julio Rodríguez reconoció que batear delante de él durante esta racha ha cambiado su enfoque ofensivo, convirtiéndose en el mejor preparador de mesa posible.

Ambos estaban encaminados a ser los protagonistas en la victoria de los Marineros por 11-2 sobre los Mellizos en el Target Field, con Woo igualando su marca personal con nueve ponches y Rodríguez pegando un jonrón de 442 pies como parte de una noche de cuatro empujadas.

Pero una vez más fue Raleigh quien se robó el espectáculo en los últimos instantes, conectando un cuadrangular de dos carreras con dos outs en la novena entrada, en un juego que ya estaba definido desde hacía rato.

“Creo que definitivamente se merece su primera oportunidad al JMV”, aseguró Rodríguez.

El jardinero central de Seattle hizo eco de los cánticos que bajaron de las gradas para Raleigh mientras recorría las bases en Minnesota, tal como ocurrió durante el fin de semana en un abarrotado Wrigley Field, donde el receptor impuso marcas históricas de cuadrangulares antes del Juego de Estrellas, tanto para un cátcher como para un ambidiestro en distintos partidos.

El bambinazo del lunes fue el trigésimo segundo de la temporada para Raleigh, con lo que lidera todas las Grandes Ligas y está en ritmo para terminar con 67, cifra que superaría el récord de la Liga Americana impuesto por Aaron Judge en 2022. Y al menos por ahora, Judge parece ser el único contendiente claro en su camino al Jugador Más Valioso de la Liga Americana.

“La forma en que lo está haciendo merece atención”, opinó Rodríguez. “Porque lo que está logrando como receptor es bastante especial, por la manera en que puede impactar el juego, en ambos lados del terreno. No creo que haya alguien haciendo eso ahora mismo”.

Raleigh, curiosamente, ha tenido algunos de sus momentos más grandes del año mientras Woo está en la loma, su compañero de cuarto el año pasado y con quien ha desarrollado gran química.

Por eso, tratando de cambiar la rutina de preguntas sobre su receptor, a Woo le preguntaron cómo le lanzaría a Raleigh si estuviera en el equipo contrario.

“Le pondría cuatro dedos y lo mandaría a primera”, respondió Woo. “Sí, yo no le lanzaría. Lo he dicho muchas veces, siempre miro al dugout como diciendo: ‘No sé por qué no le dan base por bolas’. A estas alturas, ya casi se espera que la saque”.

Los Mellizos sabían que tendrían que lidiar con Raleigh esta semana, y el dirigente Rocco Baldelli reconoció antes del juego que ya lo había discutido con su coach de pitcheo Pete Maki.

Quizás eventualmente sigan la sugerencia de Woo y opten por darle base por bolas intencional, pero el lunes no estaban en esa situación, con una desventaja de siete carreras y camino a su 12da derrota en los últimos 15 juegos.

“Uno normalmente no entra a una serie pensando: ‘Tenemos que frenar a Cal Raleigh’”, manifestó Baldelli antes del juego. “El único del que recuerdo pensar algo similar en distintos momentos fue Judge. Probablemente sea una de las primeras mitades más impresionantes que se haya visto en este juego”.

Independientemente de eso, Rodríguez debería seguir viendo buenos pitcheos. Ya ha notado una diferencia desde que Raleigh fue movido del cuarto al tercer puesto del orden.

“Puede ser un boleto, puede ser un hit — sea lo que sea — el punto es embasarse”, explicó Rodríguez. “Porque con lo bien que está bateando, él puede causar muchos problemas”.

Rodríguez también podría ser una amenaza aún mayor si sigue mostrando el poder que demostró el lunes, al desaparecer un cambio de velocidad del derecho Bailey Ober hasta el segundo nivel del estadio en la segunda entrada.

Fue su primer jonrón desde el 27 de mayo. Más tarde, conectó otro cambio del zurdo Joey Wentz para un doblete de dos carreras justo antes del batazo de Raleigh.

“Durante la temporada vas a pasar por momentos difíciles”, reflexionó Rodríguez. “Y creo que ahí es cuando tienes que redoblar la confianza en ti mismo y creer que las cosas van a cambiar. Eso es en lo que hemos estado trabajando”.

J-Rod ha sido visto desde hace tiempo como el jugador de los Marineros con más potencial para aspirar a un JMV, y podría llegar ese momento. Pero también reconoce que ahora mismo, su papel más valioso — y el del equipo — es acompañar al verdadero candidato al premio que ya tienen.