Raleigh repite gesto y rechaza saludo de un compañero de los Marineros

Durante el primer inning del duelo de cuartos de final del viernes entre Estados Unidos y Canadá en Daikin Park en Houston, Raleigh rechazó un choque de puños ofrecido por el capitán de Canadá y primera base de Seattle, Josh Naylor .

Cuatro días después de que el receptor de Estados Unidos rechazara estrechar la mano del jardinero de México , Randy Arozarena , en el Clásico Mundial de Beisbol , lo que provocó algunas palabras fuertes después del juego, una situación similar se repitió, esta vez con Raleigh y otro compañero de los Marineros de Seattle .

Raleigh ha dejado claro que prefiere no fraternizar con jugadores de equipos rivales en el Clásico Mundial de Beisbol, una política que aparentemente también se extiende a peloteros que visten los colores de los Marineros durante la temporada de MLB.

“No son solo juegos de exhibición”, dijo Raleigh después del muy comentado incidente con Arozarena durante el juego del Grupo B la noche del lunes. “Son extremadamente importantes. Tengo una responsabilidad con mis compañeros y con mi país de estar concentrado en cada juego y hacer todo lo posible para ganar”.

Con Arozarena aún sin reportarse al campamento de los Marineros tras la eliminación de México del Clásico Mundial de Beisbol, las dos estrellas de Seattle todavía no han abordado públicamente el tema juntos. Ahora, Naylor es el más reciente jugador de los Marineros al que Raleigh le ha rechazado un saludo.

(Con información de MLB)