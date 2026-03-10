Ramiro Peña de vuelta a Culiacán y ‘Pulpa’ Ríos a Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO.- Sacudido por cuadrangulares solitarios de Giancarlo Stanton y Paul De Jong, José Urquidy (0-0, 10.80) explotó ayer frente a los Yanquis de Nueva York en el cuarto inning (4h, 3c) de su segunda salida con los Piratas de Pittsburgh, aunque no registró decisión.

Desde luego, no es lo que los Bucaneros quieren ver del ex estelar de los Astros de Houston, pero al spring training todavía le queda cuerda. Al menos tres salidas más para el derecho de 29 abriles. Esperemos.

En cambio, Gerardo Carrillo ligó su quinto relevo para los Diamondbacks de Arizona sin admitir carreras, en cuatro y dos tercios (2h, 4k, 2bb). Colgó una argolla en cerrada victoria sobre los Marineros de Seattle, 2x1.

Parece el momento para el nativo de Guadalajara, de 27 años y que “pica piedra” en las menores desde 2017 en las filiales de los Dodgers de Los Ángeles, en un recorrido con una parada anterior con los Nacionales de Washington.

LIQUIDADOS los llamados “beisbolistas de estado” de los tiempos de Fidel Castro y más apertura en su relación con el Big Show, Cuba trae en filas a algunos bigleaguers en activo, el más renombrado, el tercera base Yoan Moncada.

Moncada, de 30 años y oriundo de Cienfuegos, está establecido en la gran carpa desde 2016 en que debutó promovido por los Medias Rojas de Boston, para después echar raíces con los Medias Blancas de Chicago.

En 2025 bateó .252 con 12 jonrones y 35 impulsadas en 84 juegos en la nómina de los Angelinos de Anaheim y de por vida, ostenta cifras de .252, 103 bambinazos, 170 dobles, 22 triples, 415 anotadas y 374 producidas.

NOTAS del Clásico: Australia (2-2) y China Tapei (2-2) igualaron con Corea del Sur (2-2), pero fueron eliminados en el grupo de Japón (3-0) debido al dominio y al “runs average”... También quedaron out: Colombia (1-3), Gran Bretaña (1-3), Nicaragua (0-4) y Brasil (0-4)... Antes de la jornada del lunes, se habían conectado 90 jonrones y un total de 12 compartían la cima con dos por cabeza... Pertinente aclaración: Previo al choque de anoche en Houston, México ganó a Estados Unidos tres de cuatro juegos en el Clásico Mundial. Los estadounidense no ganaban desde una blanqueada el 2006, 2-0.

VENADOS de Mazatlán y Tomateros de Culiacán sorprendieron con una transacción múltiple rumbo al aún lejano ciclo 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico y en la que ambos se regresaron legionarios que intercambiaron en los preliminares de 2023-2024.

Los del puerto al veterano Ramiro Peña, un carabinero de 273, 4 jonrones y 23 empujadas en 2025-2026 y los guindas al no menos fogueado, Ramón Ríos, quien promedió .327 con 5 “vuelacercas” y 30 producidas.

Acompañaron a Peña, de 40 años y que antes de convertirse en rojo había sido Tomatero toda su trayectoria en invierno, los serpentineros Nolan Khingman (1-4, 4.47) y Édgar Torres (0-6, 6.42) y el jardinero Fabricio Macías (.238, 3, 16).

Y a Ríos, de 38 años, los lanzadores Roel Ramírez, Aldo Montes (4-3, 3.48) y Fernando Olguín (1-0, 3.21). Ramírez, un México americano, no trabajó en la Arco, sino en la Roberto Clemente con los Criollos de Caguas (1-0, 1.09).

UN día como hoy, en 1995 - Michael Jordan anuncia que deja la organización de los Medias Blancas de Chicago y retornará a los Chicago Bulls de la NBA. Jordan tuvo dificultades en su única temporada en las ligas menores, además de que se atravesó la huelga que paralizó al béisbol.

El 10 de marzo de 2006- México derrota a Estados Unidos, 2x1, en el Clásico Mundial y evita que avance a la segunda ronda. Jorge Cantú bateó de 4-4 con dos remolcadas y Mario Valenzuela de 2-2 y dos anotadas. Ganó Édgar González con salvamento de David Cortés.

Mañanitas para Gerardo Sánchez (64), John Cangelosi (63) y Mario Valenzuela (49). El 10 de marzo de 2009 murió Joe Patwa (61), ex ligamayorista y destacado jugador pitcher-bateador establecido en la pelota azteca.

-“No hay camino para la paz, la paz es el camino”.- Ghandi

EN la Toronja y el Cactus.- Valente Bellozo (1-0, 9.00) padeció una mala tarde en la paliza de los Medias Blancas de Chicago a los Rockies de Colorado, admitiendo 7 hits y seis carreras limpias en tres capítulos, como invitado fuera de róster... Ramón Urías va de 10-0 para los Cardenales de San Luis que derrotaron, 7x2, a los Orioles de Baltimore. Urías, de 2-0, con un boleto, y el novato Ramón Mendoza (.316), de 1-0... Los Astros de Houston vencieron a una escuadra dividida de los Cardenales, 10x3, con Isaac Paredes (.200, 1, 2), de 2-1 y una empujada y César Salazar (.200), de 2-1, una base por bolas y anotó dos.