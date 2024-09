Peña trabajó al lado de varios compañeros más que no hicieron el viaje a los partidos de preparación del Torneo Tour LMP 2024 , en la Ciudad de México.

Peña viene con el objetivo de repetir la final de la campaña pasada, pero ahora con el desenlace a favor de ellos.

“Es un año de altas y bajas, llegamos aquí en la final y perdimos, llegamos a la Serie del Rey y la perdimos, aunque no me puedo quejar, no estoy contento y aún hay cosas que hacer”, dijo Peña.

“Cuando uno falla y las cosas no están bien hechas, te queda esa espinita, pero vamos con todo esta vez”.