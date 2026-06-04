Ramón Urías a rehabilitación; Alejandro Kirk pegó jonrón en clase A

El “skon” de ponchados de Osuna fue su primero del año, en otra clara muestra de su recuperación de las lesiones en el brazo que disminuyeron su velocidad que en su apogeo osciló entre las 96 y 98 millas.

CIUDAD DE MÉXICO._ Roberto Osuna ponchó a los tres que enfrentó en el séptimo inning para mantener una ventaja por sexta vez en la temporada y ayudar a los Halcones de Softbank a derrotar a los Dragones de Chunichi, 8-5, al continuar los juegos interligas en el beisbol japonés.

El “skon” de ponchados de Osuna fue su primero del año, en otra clara muestra de su recuperación de las lesiones en el brazo que disminuyeron su velocidad que en su apogeo osciló entre las 96 y 98 millas.

El ex ligamayorista , quien solo tiene una decisión (0-1) en 2026, redujo su efectividad a 1.29 en 14 apariciones y 14 innings en los que todavía no ha obsequiado bases por bolas, a cambio de 14 ponchados.

RAMÓN Urías empezará mañana viernes su rehabilitación con los Cardenales de Memphis, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA. Hará causa común con su paisanos Ramón Mendoza (.288, 5, 23) y el sinaloense Luis Enrique Gastélum (6-1, 2, 3.49).

Se espera que el tercera base ganador del guante de oro cuando rendía para los Orioles de Baltimore, esté en condiciones a mediados del mes en curso. No es visto en el Big Show desde el 3 de mayo debido a dolores en un codo.

Otro convaleciente, el receptor Alejandro Kirk, se voló la barda ayer en su primer turno con los Azulejos de Dunedin, en clase A simple, contra las Tortugas de Daytona, filial de los Rojos de Cincinnati.

El tijuanense salió de circulación el 3 de abril a causa de una fractura en el pulgar izquierdo que sufrió en el amanecer de un encuentro contra los Medias Blancas en Chicago y que requirió de varios puntos de sutura en un quirófano.

LOS Tigres de Detroit barrieron a domicilio a los punteros de la división Este, los Rays de Tampa Bay, 3-0, frenando de paso la marcha triunfal de Jonathan Aranda (.275, 11, 43). El primera base y designado se fue de 11-0 con 5 ponches detrás de una racha de 9 juegos pegando imparables.

Otra: Los Padres de San Diego anunciaron que el primera base/jardinero, Nick Castellanos, ha sido colocado para asignación y su lugar en el róster activo lo ocupó el infielder que recuerdan en Ciudad Obregón, Samad Taylor.

Y, una lesión mandó al hule a Craig Kimbrell, el ex estelar cerrador de los Bravos de Atlanta que pretende un retorno con los Rays de Tampa Bay, quienes lo agregaron a sus filas tras ser liberado por los Mets de Nueva York (0-2, 6.00). Tiene 37 años y un pasado con vía directa al Salón de la Fama de Cooperstown.

¿QUÉ es eso de “incumplimiento de la política interna?” Quién sabe. Pero el venezolano Roberto Espinoza, muy cotizado coach de pitcheo en la Liga Mexicana y en la Liga Mexicana del Pacífico, perdió su empleo por un desliz no revelado con los bicampeones Diablos Rojos.

Espinoza, uno de los artífices de los dos banderines, salió entonces por la puerta de atrás, pero se sospecha que, si no hay un veto en lontananza, será rescatado por un equipo que necesite de sus buenos oficios.

Los Pingos reemplazaron a Espinoza con uno de casa, el mochiteco Luis Fernando Méndez que ya cumplió ese encargo con ellos y en el bullpen de los Guerreros de Oaxaca. Y agregaron a alguien también de confianza, el “culichi” Javier Arturo López, como analista de pitcheo.

UN día como hoy, en 1990: El novato dominicano, Ramón Martínez, de los Dodgers de Los Ángeles, ponchó a 18 en un triunfo sobre los Bravos de Atlanta, 2x0. Permitió sólo 3 hits y empató el récord del equipo de chocolates de Sandy Koufax.

Después de esa exhibición, el hermano de Pedro Martínez fue regresado a la sucursal AAA, Duques de Albuquerque (10-2, 2.79), para volver a integrarse de manera definitiva a finales de julio.