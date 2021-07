Ramón Urías encamina el triunfo de Orioles sobre Reales

KANSAS CITY._ Matt Harvey puso fin a una racha de nueve derrotas en fila con su mejor actuación en varios años, al trabajar seis sólidas entradas y encaminar a los Orioles de Baltimore a una victoria el domingo 5-0 sobre los Reales de Kansas City.

Harvey (4-10) no había ganado en 12 aperturas desde su última victoria el 1 de mayo. El ex integrante del Juego de Estrellas concedió apenas tres sencillos, regaló una base por bolas y ponchó a dos en contra de su ex equipo.

Las seis entradas de labor de Harvey igualaron su apertura más larga de la campaña. Fue la primera vez desde septiembre de 2018 que lanza al menos seis innings sin permitir carrera.

Carlos Hernández (1-1) concedió dos carreras y dos hits con dos bases por bolas en cuatro episodios, en la segunda apertura de su carrera. Kyle Zimmer, Josh Staumont y Greg Holland permitieron una anotación cada uno en su trabajo de relevo.

El mexicano Ramón Urías pegó sencillo de dos carreras en el tercer inning para darle a Baltimore ventaja de 2-0. El mexicano tiene al menos dos imparables en siete de sus últimos 10 encuentros.

Trey Mancini añadió sencillo productor en el quinto episodio, Austin Wynns llevó una más al plato con doblete en la sexta entrada y anotó en un error en el octavo capítulo.

Hunter Dozier igualó una marca personal con cuatro hits por los Reales. Dozier bateó siete imparables en 12 turnos en la serie.

