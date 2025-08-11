Ramón Urías ‘estrena’ su poder con Houston, que se impone

HOUSTON._ En cuanto a historias emotivas, el regreso del puertorriqueño Carlos Correa a Daikin Park por primera vez desde que los Astros lo adquirieron y el primer viaje de Alex Bregman como jugador de los Medias Rojas dominaron la narrativa la noche del lunes.

Un par de otros Astros que, al igual que Bregman, fueron piezas importantes en el equipo campeón de la Serie Mundial 2022 también tuvieron su momento de bienvenida.

El dominicano Cristian Javier, lanzando en Grandes Ligas por primera vez desde el 21 de mayo de 2024, permitió tres imparables y dos carreras en cinco innings en su regreso de la lista de lesionados, y Chas McCormick conectó su primer jonrón en casi un año para que los Astros aguantaran y vencieran 7-6 a Boston.

Javier cedió sólo un hit después de recibir un jonrón de dos carreras en el primer episodio de parte de Bregman, quien recibió una gran ovación de los 39 mil 330 aficionados presentes en su regreso a Houston.

Un doblete de dos carreras de Christian Walker en el tercer inning ante Garrett Crochet puso a los Astros al frente, y McCormick disparó un vuelacercas sin dudas por el jardín izquierdo —su primero desde el 28 de agosto de 2024— en el cuarto para ampliar la ventaja a 5-2. El mexicano Ramón Urías añadió un jonrón de dos carreras en su primer juego en casa con Houston, que permitió cuatro anotaciones en el séptimo.

Javier realizó cinco aperturas de rehabilitación antes de su debut de la temporada. Su última salida fue el 5 de agosto, cuando hizo 77 lanzamientos en 3.2 innings con Triple-A Sugar Land. Permitió una carrera limpia, otorgó cuatro boletos y ponchó a seis. Durante su periodo de rehabilitación registró efectividad de 5.14 y la misma cantidad de ponches que de bases por bolas (15).

El derecho de 28 años tuvo una temporada consagratoria en 2022, con promedio de carreras limpias permitidas de 2.54 y 194 ponches en 148.2 entradas. Cerró esa campaña con 25.1 innings consecutivos sin permitir carrera y luego lanzó seis capítulos como parte del juego sin hit combinado contra los Filis en el Juego 4 de la Serie Mundial.