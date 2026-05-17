Ramón Urías, listo para volver; Osuna toma su paso en Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una revisión en el codo lesionado que lo sacó de circulación a principios del mes en curso, Ramón Urías está listo para regresar a la actividad cuando el mánager de los Cardenales de San Luis, Óliver Mármol, lo considere pertinente.

El utility estuvo trabajando en el campo el pasado fin de semana luego de un tratamiento y ejercicios de fortalecimiento, aparte de prácticas de bateo que necesita, según un average de .150, 2 jonrones y 5 impulsadas.

Esos números deben preocupar al ganador del guante de oro y alerta a quienes toman las decisiones en la organización. En el Big Show, aparte de una buena defensiva, se exigen batazos oportunos. De lo contrario, la penitencia no hay quien la aguante.

ROBERTO Osuna (0-1, 2.25) se apuntó el domingo su segundo “hold” de la campaña, tirando un inning blanco con un hit y un chocolate, en la victoria de los Halcones de Softbank contra las Águilas de Rakuten, 5-1, en la Liga Japonesa del Pacífico.

Después de un cúmulo de averías físicas, Osuna solamente ha permitido carreras en dos de sus ocho juegos en 2026, en ocho episodios en que suma 7 ponches y no ha obsequiado bases por bolas.

Las expectativas en torno al sinaloense, cuyas rápidas oscilan entre las 93 y 94 millas, irían por ahora en apariciones en el último tercio del juego, pero sin llegar al noveno inning que fue su territorio en Grandes Ligas y en la NPB hasta 2025.

LOS Diablos Rojos aprovecharon a los Tigres de Quintana Roo para salir de una racha de seis derrotas, además de confirmar lazos estrechos con su ruidosa clientela que casi llenó el estadio Alfredo Harp Hélu en los tres encuentros.

Un envidiable total para la competencia de 56,398 aficionados, algunos de los cuales enseñaron el cobre por los resultados de una gira por Puebla y Tabasco, suponiendo que los pingos son infalibles por el hecho de ser bicampeones y los más ricos del circuito y alrededores.

Los antiguos socios de los colorados en la capital del país, osease los Tigres de los Valenzuela Burgos, se llevaron un surtido 39 carreras y 41 imparables, destacando sobremanera el venerable dominicano, Robinson Canó (.327, 6, 26), bateando de 16-6 (.375) con 2 cuadrangulares y la friolera de 11 producidas.

UN día como hoy, en 1981 - Fernando Valenzuela, novato de los Dodgers de Los Ángeles, finalmente pierde un juego, 4-0, contra los Filis de Filadelfia. Su récord ahora es de 8-1 y su promedio de carreras limpias permitidas aumenta a 0.90.

En 2004 - A los 40 años, Randy Johnson se convierte en el lanzador de mayor edad en la historia de las Grandes Ligas en lanzar un juego perfecto, retirando a los 27 bateadores para guiar a los Diamondbacks de Arizona a la victoria sobre los Bravos de Atlanta por 2-0.

Es el decimoséptimo juego perfecto en la historia de las Grandes Ligas y el primero desde que David Cone, de los Yanquis de Nueva York, metió en un puño a los Expos de Montreal el 18 de julio de 1999.

Johnson también se une a Cy Young, Jim Bunning, Hideo Nomo y Nolan Ryan como los únicos lanzadores en lanzar juegos sin hits en ambas ligas, y establece el período de tiempo más largo entre juegos sin hits. Su primera hazaña la consiguió contra los Detroit Tigers en junio de 1990.

Mañanitas para Reggie Jackson (80), Jim Sundberg (75), Ernesto Barraza (59), Eric Young (59) y Joakim Soria (42). Hoy cumplirían años Brooks Robinson (1946-2023) y Rennie Stennett (1951-2021).

-“Los muertos reciben más flores que los vivos porque el arrepentimiento es más fuerte que la gratitud”.- Ana Frank.

ENTRE suspensivos.- La dominical resultó una jornada discreta para la legión azteca, comenzando por Isaac Paredes (.250, 4, 18), quien se quedó en el banco mientras los Astros de Houston perdían ante los Rangers de Texas, 7x0... En el mismo desafío, Alejandro Osuna (.261, 0, 6), de 3-1 y dos anotadas por los Vigilantes y César Salazar (.091, 0, 0), de 3-0, por los Astros... Jonathan Aranda (.270, 8, 34) tuvo una tarde larga (4-0) al imponerse los Rays de Tampa Bay, 6 a 3, a los Marlins de Miami... Jarren Durán (.183, 4, 19), de 5-2, y Marcelo Mayer (.218, 2, 9), de 4-0, en la derrota de los Medias Rojas de Boston frente a los Bravos de Atlanta, 8-1... El cátcher Brandon Valenzuela (.231, 4, 10) pegó un hit en cuatro viajes en Detroit, donde los Azulejos de Toronto prevalecieron 4x1... En AAA: de mantener su buen paso, Joey Meneses (.319, 5, 34) podría estar exhibiendo a los Atléticos que juegan en Sacramento si, como se sospecha, no hay voluntad para llamarlo al equipo grande.