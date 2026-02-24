CIUDAD DE MÉXICO.- Las profecías casi siempre se cumplen. Cuando se supo que Ramón Urías había firmado un contrato con los Cardenales de San Luis, empezó a cabalgar la sospecha de su renuncia al Clásico Mundial.

Ayer lo notificó al gerente del tricolor Rodrigo López y al mánager Benjamín Gil que, de inmediato, se sacaron de la manga al reemplazo: Ignacio Alvarez, México- estadounidense conocido en la farándula de la pelota, simplemente como Nacho Álvarez Jr.

Juega las mismas posiciones del cuadro que Urías— la segunda base, el campocorto y el tercer cojín--, tiene 22 años y en 2025 apareció en 58 juegos de los Bravos de Atlanta, promediando .234 con 2 jonrones y 15 impulsadas.

Urías es el segundo entre los considerados titulares que declina a la patriótica convocatoria. El toletero Isaac Paredes no fue autorizado por los Astros de Houston y en el pitcheo, José Urquidy se hizo a un lado para enfocarse en los ensayos de su nuevo equipo, Piratas de Pittsburgh.

ES un hecho que Tirso Ornelas empezará el ciclo 2026 en la sucursal AAA de los Padres de San Diego, Chihuahuas de El Paso, tras ser sacado del róster de 40.

Pero permanecerá en el campo de entrenamiento del equipo grande a disposición del mánager, Craig Stammen, para los juegos de la Liga del Cactus que se disputan en Arizona.

Ornelas ya tomó sus primeros turnos (4-1), dos en un choque que ganó el novato guasavense, Manuel Castro (1h, 0c, 1k), en un relevo de un episodio contra los Cerveceros de Milwaukee.

UN día como hoy, 1981 - La Junta Ejecutiva de la Asociación de Jugadores votó unánimemente a favor de una huelga el 29 de mayo si el asunto de la compensación a los agentes libres sigue sin resolverse.

Sin embargo, ese plazo se extenderá brevemente cuando la queja de la Asociación de Jugadores por prácticas laborales injustas sea atendida por la Junta Nacional de Relaciones Laborales.

Finalmente, la huelga estalló el 11 de junio y la actividad se reanudó hasta el 9 de agosto con el Juego de Estrellas en el estadio Municipal de Cleveland.

Mañanitas para Jaime Fabela (87), César Cedeño (75), Bob Brenly (72), Paul O’Neill (63) y José Moreno (59). El 25 de febrero de 2023 falleció el jardinero de ligas menores, Mike Floyd (77), registrado en los archivos de la Liga Mexicana del Pacífico de la temporada 1971-1972, como desertor de los Algodoneros de Guasave, después que su compañero Zelman Jack murió al saltar una barda de un bar, el 23 de diciembre de 1971.

-“Nada es absoluto. Todo cambia, todo se mueve, todo gira, todo vuela y todo se aleja”.- Frida Khalo.

OBSERVACIONES: En una transacción de receptores, los Cañeros de Los Mochis enviaron a los Venados de Mazatlán al experimentado Juan Uriarte (.194, 2, 9) a cambio de Christopher Escarrega (.185, 0, 4).

Pertinente aclaración: los Venados de Mazatlán si expresaron su pesar y afecto en una esquela a los familiares del ex presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, doctor Arturo Léon Lerma, acaecido la semana pasada en Hermosillo.

De su puño y letra, Erika Del Carmen Chiquete Silva, del departamento de comunicación social del club, nos hizo el merecido cuanto atento reproche. Mil disculpas.

EN la Toronja y el Cactus: Jonathan Aranda, de 3-1 y anotó una, en la victoria de los Rays de Tampa Bay sobre los Mellizos de Minnesota, 12-1... Los prospectos Jared Serna (2-0) y Dylan Jasso (3-1) participaron por los Marlins de Miami que vencieron, 6x1, a los Filis de Filadelfia... Alejandro Osuna, de 2-0, por los Rangers de Texas que sucumbieron frente a los Diamondbacks de Arizona, 6-4. Alek Thomas aportó dos incogibles y una remolcada en cuatro viajes en la ofensiva de los Diamondbacks... Daniel Duarte no tuvo suerte en su debut con los Mets de Nueva York que empataron 6-6 con los Astros de Houston. Admitió tres hits y tres carreras merecidas en un tercio de inning en que ponchó a uno y caminó a otro. Por los texanos, el cátcher César Salazar, de 2-0... Jarren Durán, de 1-0, dos boletos y anotada para los Medias Rojas de Boston que fueron apaleados, 16-7, por los Piratas... Los Cachorros de Chicago superaron a los Padres de San Diego, 6-5. Por los “frailes”, Tirso Ornelas, de 2-1, tras pegar un sencillo como emergente... El aspirante a un estreno en el Big Show, el receptor Brandon Valenzuela, de 2-1, al perder los Azulejos de Toronto contra los Yanquis de Nueva York, 8x7... El cubano-mexicano, Randy Arozarena, conectó un hit y negoció una base por bolas en dos viajes, en una batalla de alto voltaje que los Medias Blancas de Chicago ganaron a los Marineros de Seattle, 12-10.