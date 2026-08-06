Ramón Urías retomó su rehabilitación en las menores

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Cardenales de San Luis activaron nuevamente a Ramón Urías para su rehabilitación en las menores, tras una pausa por un pelotazo en el codo que tantos problemas le ha dado desde principios de mayo.

El utility se encuentra asignado a la sucursal AAA, Memphis, donde ha participado en cinco cotejos (.233, 0, 1), mientras espera el llamado al equipo grande aún sin fecha, pero que podría recibir en el transcurso de este mes, si no hay contratiempos.

Urías solamente ha visto acción en las mayores en 25 juegos y 57 turnos (.158, 2, 5) de su primera temporada con los Cardenales. Lo firmaron como agente libre el 21 de febrero del presente año, tras romper lazos con los Astros de Houston.

ROBERTO Osuna reapareció en el beisbol japonés después de su convocatoria al Juego de Estrellas y a su cuenta se le apuntó otra ventaja preservada al imponerse los Halcones de Softbank a los Luchadores de Nippon Ham, 7x5.

Lanzó un inning en blanco, el séptimo, poniendo la bola en juego con dos de los tres que enfrentó (1k), para disminuir justo a 1.00 su promedio de carreras limpias. Llegó a 18 “holds” en la nueva faceta de su vida útil en la pelota profesional.

En 36 apariciones y similar cantidad de entradas, Osuna (1-1) todavía no ha tenido oportunidades recibido para un salvamento, como se acostumbra en cualquier circuito que se respete cuando un estelar de la especialidad recupera su mejor forma.

Pero el alto mando de los actuales campeones de la NPB prefiere dejar las cosas como están con el ex bigleaguer ayudando a preparar la entrada del taponero, Kazuki Sugiyama (1-2, 23, 3.25), quien ha estado cortante prácticamente todo el recorrido, ponchando a 58 en 36 rollos.

OBSERVACIONES: Jonathan Aranda (285, 14, 71) ingresó al círculo de los mexicanos con 70 o más impulsadas en una temporada. Aurelio Rodríguez, Jorge “Charolito” Orta, Vinicio Castilla, Adrián González y Erubiel Durazo antecedieron al tijuanense. Se fue de 4-1 y remolcó una en el triunfo de los Rays de Tampa Bay, 4-0, en Denver, Colorado.

Con cuatro mexicanos en acción, tres de ellos de su lado, los Azulejos de Toronto vencieron en Houston a los Astros, 5x4, para empatar la serie a un triunfo por bando. El cátcher Brandon Valenzuela (3-0), quien dejó su lugar a Alejandro Kirk (1-0) y Luis Urías (1-0), participaron por los canadienses. Isaac Paredes (1-0) por los texanos.

UN día como hoy, en 1988- El relevista de los Cachorros de Chicago, Rich Gossage, se convirtió en el segundo jugador en la historia de las Grandes Ligas en registrar 300 juegos salvados en su carrera, al retirar a un bateador durante una victoria de 7-4 sobre los Filis de Filadelfia.

En 1999- El jardinero de los Indios de Cleveland, Jacob Cruz, quien sustituyó al lesionado Kenny Lofton, se rompe los ligamentos del pulgar derecho y queda fuera por el resto de la temporada. Los Rays de Tampa Bay derrotaron a la “tribu” por 4 a 2.

Mañanitas para Andy Messersmith (81), Ron Davis (71), Wilmer Flores (35), Manuel Rodríguez (30) y Hunter Greene (27).

Hoy cumplirían años Darren Daulton (1962-20179 y Bob Horner (1957-2026). El 6 de agosto de 2008 murió en accidente de carretera en Veracruz el lanzador activo Sixto Báez (1967). El mismo día pero en 2024 falleció Billy Bean (1964), uno de los dos únicos jugadores de MLB (el otro es Glenn Burke) que han reconocido su homosexualidad.

-“Más vale ser atrevido aunque se cometan muchos errores que ser estrecho de mente”.- Nikola Tesla.

LOS Bravos de Atlanta empujaron al retiro al veterano jardinero, Andrew McCutchen, después de un recorrido por clase Rookie (.100, 0, 1) y AAA (.333, 1, 5), posterior a la que podría ser su última aventura ligamayorista y para la cual tuvo el “vo.bo” de los Rangers de Texas (.192, 1, 5).