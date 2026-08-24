Ramón Urías se incorporó a los Cardenales y Manuel Rodríguez a los Rays

CIUDAD DE MÉXICO.- Un fin de semana muy movido ha pasado para la legión mexicana en Grandes Ligas. No solo por las actuaciones de Randy Arozarena (.275, 20, 58), Alejandro Kirk (.283, 7, 29), Isaac Paredes (.260, 17, 71) y Jonathan Aranda (.280, 15, 76).

También por los regresos del lanzador Manuel Rodríguez con los Rays de Tampa Bay tras una convalecencia de más de un año y de ausencias más recientes, el tercera base de los Cardenales de San Luis, Ramón Urías (.164, 2, 5), y el novato relevista de los Diamondbacks de Arizona Gerardo Carrillo (2-1, 0.59).

Asimismo, el enésimo retorno de Javier Assad (6-1, 3.46) a la sucursal AAA de los Cachorros de Chicago, Iowa, y la primera inhabilitación de la sensación de los Ángeles de Anaheim, Samy Natera Jr. (1-1, 3, 2.00), a causa de una lesión en la espalda baja.

No pasar por alto, igualmente, la vuelta al Big Show del México americano Alek Thomas (.188, 2, 12), quien vio la luz después de su abrupta salida de los Diamondbacks y tres meses en la filial AAA de su nueva organización, nada más y nada menos que los bicampeones Dodgers de Los Ángeles.

EN la Liga Mexicana, en sus marcas los protagonistas de la final de la Zona Norte, los Sultanes de Monterrey y los Toros de Tijuana, mientras en el sur los Diablos Rojos se aferraban a un clavo ardiendo frente a los Pericos de Puebla y los Olmecas de Tabasco contra los Guerreros de Oaxaca.

La confrontación Sultanes-Toros será la sexta en postemporada pero primera desde 2022, cuando los regiomontanos se impusieron por barrida en la final de zona para ponerse arriba 3-2 en las series entre sí que datan de 2016.

El dato a considerar es que los Sultanes han prevalecido en las pasadas tres, dos de ellas finales, tras morder el polvo en la misma etapa en 2016 y 2017 ante unos fronterizos que apenas se asomaban a la LMB luego de adquirir la franquicia de los Petroleros de Minatitlán, prácticamente durante los entrenamientos de la edición de 2014.

EL versátil Edson García es la sorpresa en el orden al bate de los Toros en los playoffs a pesar de su bajo bateo (.153). El manager Roberto Kelly da prioridad a la defensiva en los jardines, donde el poblano es seguro y en ocasiones espectacular, en cualquiera de los prados.

Otra: En la misma frecuencia, la compacta escuadra de Tijuana va 6-0 este año en la actual postemporada de visita, aplicando un toque de silencio a los entusiastas aficionados de Torreón y Jalisco.

Una más: El ex bigleaguer de fama y por añadidura muy “joseador” Justin Turner cayó a .174 (23-4) con un triple, una producida y una anotada en los cinco cotejos del segundo playoff contra la serpentina de los Charros.

Y, posterior a dos aceptables asistencias en los desafíos tres (9,373) y cuatro (/8,552) en el Panamericano del municipio libre conurbado de Zapopan, solamente 5,858 estuvieron en la batalla de la eliminación de las fuerzas leales a Benjamín Gil, quien sigue con el pendiente de su primera corona en la Liga Mexicana.

UN día como hoy en 1975 - Cliff Johnson, de los Astros, conectó un jonrón en la parte alta del undécimo inning para dar al conjunto de Houston una ventaja de 4 a 3. Lamentablemente, el juego se suspendió por lluvia en la parte baja de esa misma entrada y el marcador retrocede al que registraba al finalizar la décima, anulando así el batazo de Johnson. Esto impide que Johnson se convierta en el segundo jugador de la Liga Nacional en conectar jonrones en seis partidos consecutivos.

En 1987- En la reanudación del quinto encuentro de la serie final detenido una noche antes por un apagón en el Parque Deportivo del Seguro Social, un jonrón de Nelson Barrera quebró empate en el décimo inning y los Diablos Rojos vencieron a los Tecolotes de los Dos Laredos, 12-8, para obtener su noveno campeonato y cuarto con Benjamín “Cananea” Reyes en el mando.

Mañanitas para Rollie Fingers (80), Luis Fernando Méndez (64), Albert Belle (60), Carlos Chávez (54), Gary Matthews (52), Max Muncy (36) y Max Muncy (24). El 25 de agosto de 2016 murió Paul Dade (64), ex tercera base ligamayorista que en 1971-1972 aportó para el primer y único campeonato de los Algodoneros de Guasave.

-“La cultura selecta es el opio del pueblo democrático”.- Gustavo Bueno.

EN seguidillas.- Los Tomateros de Culiacán anunciaron ayer su róster de pretemporada y esta vez no incluyeron al zurdo Julio Urías, quien el mes próximo cumplirá tres años netos sin tirar una pelota en un juego oficial... Convocaron a 65 elementos con actividad en diversas ligas, dando a Joey Meneses, en la actualidad en la AAA de los Atléticos, la etiqueta de legionario alfa... Los guindas abrirán su campamento el 11 de septiembre con el coach de banca Robinson Cancel al mando, en ausencia del manager Lorenzo Bundy... El pitcher con experiencia ligamayorista (4-10, 2, 4.85), Jeff Brigham, pinta como una contratación menor de los Yaquis de Ciudad Obregón, si nos atenemos a sus números en 2026 con los Saraperos de Saltillo (0-0, efectividad de 6.30, 12 ponches y 3 boletos en 10 capítulos).