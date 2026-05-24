Ramón Urías y Joey Meneses destacan en AAA

CIUDAD DE MÉXICO.- En Navojoa sueñan con Randy Arozarena, hoy un bigleaguer establecido, a casi diez años de su paso por la tribu. El ahora cubano-mexicano vivió dos etapas con los Mayos, cuando todavía no se aclimataba en el país que adoptaría como suyo.

En 2017-2018 fue líder en jonrones de la Liga Mexicana del Pacífico con 14, bateó .292 y mandó 37 a la goma. Pero un invierno después se desplomó en su rendimiento y lo despidieron al cabo de 15 juegos en los que promediaba .214 sin cuadrangulares y 7 producidas.

De eso no se acuerdan los que ahora idolatran al hombre que en 2025-2026 mencionaban para reforzar a los Jaguares de Nayarit, con señales de lo que de él querían, de viva voz de un funcionario del gobierno de Nayarit.

Aunque lejana la posibilidad de que vean a Arozarena en los diamantes de la Arco, se supone que los Mayos pedirían mano para negociar con el aporreador de 31 abriles. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo que se sospecha que puede hacerlo con cualquiera.

EL guardabosque de los Rangers de Texas, Alejandro Osuna (.295, 0, 7)) tuvo contra los Angelinos en Anaheim su primer juego de 3 imparables en su aún breve trayectoria en el Big Show.

Otra: Ramón Urías (.395, 2, 12) atraviesa una buena racha en AAA como contratación de ligas menores de los Diamondbacks de Arizona. Ayer bateó de 3-3 y anotó una con los Aces de Reno ante los Cometas de Oklahoma City (Dodgers).

Una más: En la misma clasificación, Josey Meneses (.330, 7, 44) es segundo en impulsadas y tercero en bateo en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, mientras aguarda la llamada de los Atléticos.

Y, Taijuan Walker, el lanzador México americano que los Filis de Filadelfia despidieron estando bajo un acuerdo millonario que le restaban cinco meses del calendario en curso, firmó con los Angelinos de Anaheim.

INAUGURARON el nuevo estadio de los Guerreros de Oaxaca, el YU’VA, y con apuros lograron sacar la fiesta de la pirotecnia y esas cosas antes de un aguacero que estaba contemplado y que forzó la suspensión del juego contra los Conspiradores de Querétaro. Había 9,500 espectadores y espectadoras, la mayor asistencia en la historia de la plaza.

Lo extraño fue que al día siguiente, en un doble encuentro ganado por los Guerreros, el flamante inmueble lució semivacío, a pesar de que la entrada era gratuita para los que pagaron su boleto la noche del estreno.

Los pocos oaxaqueños que gustan de la pelota tienen suerte de que su paisano, el empresario y filántropo, Alfredo Harp Hélu, insista en mantener la franquicia, ahora con parque nuevo incluido, a tres décadas de que la llevó de Jalisco, prácticamente sin afán de lucro, conocido que el viejo estadio Eduardo Vasconcelos siempre estuvo más desolado que un museo.

UN día como hoy, en 1999: Los Diamondbacks igualaron un récord de las Grandes Ligas de 68 años de antigüedad cuando su receptor, Damian Miller, inicia tres jugadas de doble play. La victoria de Arizona por 3-2 sobre los Padres de San Diego en el Bank One Ballpark también incluye dos lanzamientos a 160 km/h (100 mph) del zurdo Randy Johnson, algo todavía poco común en aquel entonces.

Mañanitas para Dave Hollins (60), Miguel Tejada (52), Randall Simon (51), Chris Young (47) y Scott Hairston (46).

-“El verdadero coraje es estar aterrorizado y, aun así, subirse a la silla”.- John Wayne.

EN la actividad dominical en MLB: Jonathan Aranda (.263, 8, 38), de 4-1 contra los Yanquis de Nueva York que se impusieron a los Rays de Tampa Bay, 2x0... Isaac Paredes (.251, 5, 20), de 4-2, en la victoria de los Astros de Houston,4-2, sobre los Cachorros de Chicago... Randy Arozarena (.295, 5, 22) pegó un hit y empujó una en cinco viajes para los Marineros de Seattle que cayeron 8 a 6 frente a los Reales de Kansas City... Marcelo Mayer (.214, 2, 11) conectó un incogible en cuatro turnos y remolcó una Jarren Durán (.196, 6, 25), de 5-1, por los Medias Rojas de Boston que fueron vencidos por los Mellizos de Minnesota, 6-5... Los Azulejos de Toronto no pudieron con los Piratas de Pittsburgh que prevalecieron, 4 a 1. Brandon Valenzuela (.238, 4, 10), de 2-1 y una base por bolas del lado de los Azulejos y Nick González (.308, 0, 21), tuvo una tarde larga (4-0) por los Piratas.

EN seguidillas.- El venezolano Yohaner Méndez (0-3, 9.16), probado y certificado en MLB, LVBP, LMB, Taiwán, Japón y puntos intermedios, fue cortado por los Sultanes de Monterrey.... El segunda base Isaac Rodríguez (.288, 0, 13) es el único mexicano que juega regularmente con los Toros de Tijuana, además de los pitchers David Reyes (3-1, 3.90) y David Gutiérrez (2-1, 8.49)... En Yucatán los aficionados piden refuerzos, no coaches como el de reciente arribo al dugout, Diego Seguí. Bueno eso dicen los inconformes en las redes sociales.