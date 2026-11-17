CIUDAD DE MÉXICO.- Los Marineros de Seattle fueron bateados por Randy Arozarena (.281, 26, 79) que les rechazó la llamada oferta calificada que en automático amarra a los agentes libres que la aceptan.

El toletero cubano-mexicano, en el radar de varias organizaciones, y su agente anónimo tienen otros planes que lo alejarán de su equipo desde la recta final de 2024 cuando lo negociaron los Rays de Tampa Bay.

La siguiente franela de Arozarena será su cuarta en el Big Sow en una trayectoria que incluye una breve parada con los Cardenales de San Luis (.300, 1, 2). Estuvo cinco años en Tampa Bay (.255, 85, 289) y las dos y fracción en Seattle (.255, 78, 178).

LOS Marineros realizaron un trámite menor, firmando al relevista Stephen Nogosek, el mismo que vistió y calzó en 2026 con los Diablos Rojos (8-1, 3.69) y que hace un par de inviernos lució enormidades en el bullpen de los Tomateros de Culiacán (1-1, 18, 1.39).

Precisamente después de esa exhibición con los guindas, el estadounidense que ya cuenta con un breve paso ligamayorista con los Mets de Nueva York (1-4, 5.02), se fue a cotizar a la Liga Dominicana, donde actualmente rinde para los Leones de Escogido (1-0, 4.32).

Cada año los conjuntos de la poderosa LIDOM arrebatan legionarios a la Liga Mexicana del Pacífico con mejores sueldos y en enero llevan de refuerzos para sus playoffs –Round Robin y Serie final-- a varios mexicanos y extranjeros del circuito azteca.

En el ciclo pasado hasta José Urquidy se dio una vuelta por aquellas latitudes, para actuar, primero con los Gigantes del Cibao y en la serie por el título trabajo para los a la postre campeones Leones del Escogido, tirando buena pelota en su última salida, después de firmar con los Piratas de Pittsburgh.

Urquidy, por cierto, ya se unió a las filas de los Venados de Mazatlán con quienes reaparecerá mañana jueves en el estadio Teodoro Mariscal ante los Charros de Jalisco, en una situación personal similar a la de 2025-2026: agente libre que busca llamar la atención de las organizaciones de MLB.

PREPARANDO el viaje a Navojoa para su penúltimo compromiso de la primera vuelta del calendario regular, la directiva de los Algodoneros de Guasave respaldó al mánager Óscar Robles, pero bajó del camión a tres de los colaboradores cercanos del tijuanense.

Ellos fueron los muy cotizados Darryl Brinkley, como instructor de bateo; el coach de pitcheo Carlos Chávez y de receptores Rogelio del Campo, mientras subían a Javier Robles para reemplazar al estadounidense y al ex bigleaguer Héctor Velázques a Chávez.

“Lo que queremos son buenos jugadores”, clamaron en las redes algunos aficionados, pero la directiva considera que ya los tiene y que los que estaban fallando eran los mismos responsables de los éxitos que todavía hasta ayer los mantenía en la cima compartida con los Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali.

UN día como hoy en 1976 – Los Yanquis de Nueva York contrataron al lanzador agente libre Don Gullett, procedente de los campeones de la Serie Mundial Rojos de Cincinnati, por 2 millones de dólares

Gullett registró una marca de 14-4 la temporada siguiente, pero pasará la mayor parte de las tres temporadas posteriores en la lista de lesionados.

En 1992- Armando Valdez lanzó sin hit ni carrera en 9 innings y los Algodoneros de Guasave derrotaron a los Yaquis de Ciudad Obregón, 10x0, en el estadio Francisco Carranza Limón.

Mañanitas para Luis Pujols (71), Jammie Moyer (64), Dante Bichette (63), Gary Sheffield (58), David Ortiz (51) y Aderlin Rodríguez (35).

-“Intenta en no convertirte en un hombre de éxito, sino en volverte un hombre de valor”.- Albert Einstein.

APENAS unas horas antes del primer juego de la serie contra Guasave, ayer, la LMP-Banamex y la directiva de Navojoa anunciaron la apertura del estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, aunque sin el respetable público en las gradas. Se acerca el fin de la pesadilla, dirían los literatos.

Es cosa de esperar entonces un poco más, probablemente para la primera semana de diciembre, para que las puertas del reconstruido inmueble se abran de par en par a los aficionados que desde 2025 se quedaron sin equipo y con escasas posibilidades de un regreso.

Quién iba a imaginar que eso sucedería cuando ya habían “linchado” al dueño de la patente, Víctor Cuevas Valenzuela, gracias a las políticas del presidente del vecino país que provocaron que el proyecto de Tucson naciera muerto.

EN seguidillas.- El Rookie de Colorado, Valente Bellozo, no ha ganado ni perdido en dos inicios con Águilas de Mexicali, pero su efectividad de 1.13 da buenos augurios a los emplumados que iban 4-0 desde que despidieron al manager Roberto Vizcarra: 3-0 con el sustituto Gil Velázquez y 1-0 con el interino Ramón Valdez... Los Jaguares de Nayarit esperan para la segunda mitad del rol regular al ex ligamayorista Alejo López, mientras los Cañeros de Los Mochis sacan provecho al veloz guardabosque Randy Romero (.308, 1, 12) y al campocorto José Luis Robledo (.247, 2, 11), quienes sirvieron de moneda de cambio para obtener al versátil capitalino. ... Un total de seis extranjeros ofensivos han sido dados de baja por los Venados de Mazatlán en lo que va de la temporada, el más a la mano, Gaige Howard (.276, 0, 7), quien conectó hits en 9 de sus últimos 10 juegos, pero con solo tres impulsadas.