El hombre del momento dentro del beisbol mexicano, Randy Arozarena, no ocultó su felicidad por ver a Julián Quiñones levantar el título de liga en la final del Apertura 2023, el 14vo para las Águilas del América y el quinto en la cuenta personal del delantero.

El mexico-cubano, durante la entrega del Premio Nacional del Deporte, aseguró que deseaba estar cerca del seleccionado mexicano para apoyarlo en un día tan importante; y que verlo levantar el cetro del futbol mexicano lo llenó de emoción.

“Lo que pasa que a Quiñones lo estaban comparando conmigo, porque se naturalizó. Lo estaban criticando y yo vine de Tampa a apoyar a Quiñones porque era una final para él. Me sentí muy emocionado por verlo triunfar.

“Yo me compré la playera para apoyarlo y me la pasé muy bien. Nos escribimos en el partido, le dije que iría al campo y que lo iba a saludar”.

Por otra parte, mencionó que es un gran fanático del futbol; y aunque asegura que lo disfruta, sea cual sea el equipo que se lo ofrezca, ahora se siente un gran aficionado al cuadro azulcrema.

“Solo he ido a ese partido (la final América vs Tigres) y una vez cuando estaba en Tijuana. El futbol me encanta del equipo que sea”.

“Yo amo el futbol, para mí que triunfe el futbol, si es el América que sea el América, es el equipo que más campeonatos ha ganado. Yo soy América también ya”, concluyó.

(Con información de Claro Sports)