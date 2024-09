“Estoy muy contento, muy agradecido con el equipo de Venados de Mazatlán por seguir dándonos la oportunidad de regresar al puerto, de jugar para ellos, para la afición, y demostrar que seguimos comprometidos. Estoy muy satisfecho por lo que la organización ha hecho por el equipo, y me siento muy feliz de pertenecer a esta familia”, compartió Romero.

“El compromiso siempre es el mismo: la afición se merece estar entre los punteros. Sé que llegar a la final no es suficiente, me quedé con un mal sabor de boca. Mi compromiso sigue siendo el mismo: dar todo de mí, pero lo más importante es darle ese campeonato a nuestra gente”, subrayó.

“He aprendido a no retroceder, a buscar mejorar y a ayudar al equipo. Entre los compañeros siempre hablamos sobre cómo hacer un buen béisbol para ganar juegos. Lo más importante ha sido mantenerme sano y activo. El beisbol siempre se trata de hacer ajustes, los equipos contrarios siempre los hacen, y nosotros debemos hacer lo mismo, día a día”, agregó.

“Primero que nada, gracias a Dios y a todas las personas. Estoy agradecido porque es mi primera vez en el Pacífico, y el clima es casi el mismo que me tocó en verano. Estoy aquí desde el día uno para familiarizarme, y me siento muy bien. Siento una armonía tremenda, y cuando el club house está en armonía, las cosas salen mejor. Creo que nos vamos a divertir mucho, y espero aportar mi granito de arena”, dijo Castro, conocido como “La Mole”.

Caracterizado por dar siempre el 100 por ciento, Castro se declaró listo para la temporada invernal.

“Soy un jugador agresivo que nunca baja el ritmo, no importa cómo esté el juego. Me han corregido para que administre mi energía, pero siempre daré el 100 por ciento. Desde niño he aprendido que las cosas se consiguen con esfuerzo, sacrificio, y con el alma y corazón”, concluyó.

Este jueves Venados de Mazatlán tendrá su práctica a partir de las 9:00 horas, en el Estadio Teodoro Mariscal.