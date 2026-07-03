Randy Vásquez se desmaya tras salir lesionado; Padres reportan que está estable

LOS ÁNGELES._ El derecho dominicano de los Padres, Randy Vásquez, se encuentra consciente y estable después de desmayarse en el Dodger Stadium la noche del jueves, informó el mánager Craig Stammen.

Según Stammen, Vásquez iba en camino a hacerse una radiografía en el tobillo derecho cuando se desmayó. Posteriormente fue llevado a una sala de emergencias local, donde se le realizaron más pruebas.

Vásquez, quien abrió en la derrota del jueves 12-7 ante los Dodgers, fue golpeado en el tobillo derecho por un batazo de frente de Mookie Betts en la parte baja de la primera entrada. Se mantuvo en el encuentro y completó tres episodios, permitiendo cuatro carreras, pero fue retirado después de 50 pitcheos.

Posteriormente, Vásquez fue enviado a hacerse una radiografía. Según Stammen, fue de camino hacia allá cuando Vásquez perdió el conocimiento. Un preparador físico del equipo lo estaba acompañando.

“Iba en camino a hacerse una radiografía aquí en el estadio y se desmayó”, relató Stammen. “Así que lo llevamos a la sala de emergencias solo como medida de precaución. Está consciente. Le están haciendo todos los exámenes.

“Aún no sabemos realmente nada sobre su tobillo. Le están haciendo todo ese tipo de pruebas”.

(Con información de MLB)