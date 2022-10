Rangers de Texas anuncia a Bruce Bochy como su nuevo mánager por los próximos 3 años

Bochy se convierte en el vigésimo mánager a tiempo completo en la historia de los Rangers y el primero en unirse al club después de haber ganado previamente un título de Serie Mundial como timonel.

Es el primer mánager de Texas en asumir el cargo con experiencia previa como mánager en las Grandes Ligas desde que Buck Showalter fue contratado el 11 de octubre de 2002. Su último año fue en 2019 al frente de los Gigantes de San Francisco. Pasó las últimas tres temporadas como asesor especial de los Gigantes y dirigió al equipo de Francia en el clasificatorio del Clásico Mundial de Beisbol que tuvo lugar en Alemania en septiembre pasado.

“Estoy increíblemente emocionado de unirme a los Rangers de Texas”, dijo Bochy. “Durante los últimos días, tuve extensas conversaciones con Chris Young y otras personas de la organización, y tuve la oportunidad de reunirme con Ray Davis. Su visión y compromiso de armar un club que pueda competir y ganar año tras año es impresionante, y me convencí de que quería ser parte de eso.

“Si iba a volver a dirigir, tenía que ser la situación correcta. Creo firmemente que ese será el caso con los Rangers, y no puedo esperar para comenzar”.

Bochy, de 67 años, es uno de los 10 entrenadores en la historia de las Grandes Ligas que ha guiado a los equipos a por lo menos tres títulos de la Serie Mundial, y los otros nueve nombres en esa lista han sido elegidos para el Salón de la Fama del Beisbol.

Los Gigantes de Bochy ganaron la Serie Mundial en 2010 (vs. Texas), 2012 (vs. Detroit) y 2014 (vs. Kansas City).

Bochy ha pasado cada uno de sus 25 años como mánager con los clubes San Diego (1995-2006) y San Francisco (2007-19) en el Oeste de la Liga Nacional. Texas será su primer puesto en la Liga Americana y su primer trabajo como entrenador fuera de California.

Con 44 victorias en postemporada en su carrera, Bochy ocupa el sexto lugar en la historia de la MLB en esa categoría. Ha guiado a equipos a ocho apariciones en postemporada, seis títulos de división, cuatro banderines y tres campeonatos de la Serie Mundial. Las ocho apariciones en postemporada son la novena mayor cantidad en la historia de las Grandes Ligas.

Ex receptor, Bochy vio acción como jugador en nueve temporadas de Grandes Ligas con Houston (1978-80), Nueva York-NL (1982) y San Diego (1983-87), bateando .239 con 26 jonrones y 93 carreras impulsadas, más de 358 juegos en su carrera. Jugó para el manager del Salón de la Fama Dick Williams en San Diego.

Nacido en una base estadounidense en Landes de Bussac, Francia, donde su padre estaba destinado en ese momento, Bochy será el primer mánager en la historia de la franquicia de Washington/Texas en nacer fuera de los Estados Unidos. Bochy fue el primer mánager nacido en el extranjero en llegar a la Serie Mundial (1998) y el primer mánager nacido en Europa en ganar una Serie Mundial (2010).

(Con información de MLB)