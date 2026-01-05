CIUDAD DE MÉXICO.- La buena marcha de los Leones del Escogido (6-2) en el Round Robin de la Liga Dominicana ha hecho menos pesada la carga de culpa a José Urquidy (0-1, 16.80), después de sus dos salidas fallidas.

El mánager de los Leones, Ramón Santiago, se ha reservado su opinión respecto al rendimiento del bigleaguer mexicano, quien solamente trabajó dos innings en su debut ante los Toros del Este y apenas dos tercios frente a Águilas Cibaeñas.

Las dudas de Santiago sobre las condiciones de Urquidy se ventilan tras bambalinas, no en los medios informativos o en las redes. Ya veremos si le concede una tercera oportunidad el venidero fin de semana.

TRES de tres: Los Algodoneros de Guasave reportaron a su hombre “clutch”, su inspiración en la ofensiva, el mexicalense Leo Heras, afectado por un tirón “no grave”.

Jesús “Jesse” Castillo, quedó fuera con una inflamación en el pie derecho, según el último parte de guerra de los número uno en triunfos y puntos durante la temporada, Jaguares de Nayarit.

Los Yaquis de Ciudad Obregón trajeron de la convulsionada Venezuela al jugador de cuadro Leobaldo Piña, quien iba de 10-4 (.400) con dos anotadas cuando se lastimó una pierna en Mexicali en el juego tres.

UN día como hoy, en 1981- Dorian Boylan, Carlos Ríos y Eduardo Cervantes batearon triples en un inning y Águilas de Mexicali derrotaron 8x3 a los Venados de Mazatlán, en actividad de la recta final del rol regular de la Liga Mexicana del Pacífico.

En 2000: Las autoridades de las Grandes Ligas de Beisbol ordenan que el relevista de los Bravos de Atlanta, John Rocker, se someta a pruebas psicológicas luego de los comentarios despectivos que hizo en una entrevista con la revista Sports Illustrated.

El comisionado Bud Selig afirma que escuchará la opinión de los médicos antes de decidir qué castigo, si corresponde alguno, se le impondrá al lanzador.

Rubén Amaro, primer mexicano ganador de un Guante de Oro en Grandes Ligas, nació el 6 de enero de 1936 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En 1964, jugando para los Filis de Filadelfia, obtuvo el galardón como shorstop. Murió el 31 de marzo de 2017.

-“Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”.- GC Lichtenberg, diplomático estadounidense.

EN seguidillas.- El jalisciense lanzador, Raúl Zoe Carrillo, de Tucson Baseball Team, se integró a los Toros del Este, donde se encontró con el cátcher México americano, Rafael Tres Barrera...De acuerdo al periodista Alexander Gómez, Carrillo, que compiló 5-4 y efectividad de 4.40 en 12 apariciones para el nuevo equipo de la LMP, es el mexicano 52 en la historia del “todos contra todos” de la LIDOM, 14 bateadores y 18 serpentineros... Previo a su segunda jornada de playoffs contra los Naranjeros de Hermosillo, anoche, los Charros de Jalisco no habían llenado el estadio Panamericano en todo el ciclo 2025-2026, aunque los 9,706 aficionados que asistieron el domingo fueron la segunda mejor asistencia. Sólo otro de la membresía de la Arco, los Yaquis, tampoco reportaron cupo a tope.