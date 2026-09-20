Rays, cerca del título de su división; quinto triunfo para Luis Gastélum

CIUDAD MÉXICO.- En el penúltimo domingo del rol regular, los Rays de Tampa Bay dejaron en el banco a Jonathan Aranda (.277, 22, 92), quien ha pegado hits en siete juegos al hilo, incluyendo tres jonrones, una constante del manager Kevin Cash cuando el pítcher de enfrente es zurdo.

Pero se impusieron 2-1 a los Medias Rojas de Boston para reducir a un triunfo su “número mágico”—así decían en las crónicas de antaño—que les permitirá coronarse en la división Este, superando a los Yanquis de Nueva York.

En el resto de la jornada, el novato de los Cardenales de San Luis, Luis Gastélum (5-3, 4.46) se encontró con la victoria, 5 a 3, sobre los Nacionales de Washington, colgando una argolla (0h, 0bb, 2k), en un choque de trámite para ambas escuadras.

Los Astros de Houston patinaron en casa barridos y regados por los Bravos de Atlanta que por su parte, amarraron el pendón de su división. Por los Astros, que ahora mismo quedarían fuera de la postemporada, Isaac Paredes (.260, 22, 90), de 3-0 y negoció una base por bolas.

Andrés Muñoz (5-6, 28, 4.24) no pudo completar una faena que le habría redituado su rescate 29, pero a cambio le adjudicaron su primer “hold” del año, al ganar los Marineros de Seattle a los Rockies de Colorado, 2-1.

Muñoz, quien tiró un tercio en un hit, una carrera y un boleto, cedió la lomita al venezolano Edward Bazardo, quien logró dos outs para llevarse el primer salvamento de su trayectoria en 192 apariciones en la gran carpa.

Alejandro Kirk (.282, 10, 42) tuvo otro día libre y los Azulejos de Toronto, que se aferran a un clavo ardiendo en la búsqueda de un “wild card” evitaron la limpia en Arlington, Texas, superando a los Rangers con cartones de 7x2. Brandon Valenzuela (.219, 8, 21), de 3-1, y por los locales, Alejandro Osuna (.259, 1, 24), de 4-2.

En la Liga Americana faltan por definirse la central y el oeste en donde los Guardianes de Cleveland tienen ventaja de un juego y medio sobre los Medias Blancas de Chicago y los Rangers sacan uno a los Astros, respectivamente. Al día de hoy, los comodines son los Yanquis de Nueva York y Medias Rojas que ya aseguraron, y los Medias Blancas que tratan de quitarse de encima a los Azulejos y a los Astros.

En la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee, los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles encabezan sus divisiones y los “wild cards” serán para los Cachorros de Chicago, los Padres de San Diego y los Filis de Filadelfia.

LOS números de José Urquidy (2-2, 1, 4.54) en 2026 en el Big Show justifican que el otrora estelar de los Astros ande a “salto de mata”, rindiendo hasta en tres equipos. Pero no se crea usted de las apariencias.

El hombre ha tenido sus buenos momentos. Dos de ellos con los Medias Blancas de Chicago, verbigracia seis argollas (2h, 8k, 0bb) a los Cachorros y cinco entradas de tres hits y una carrera ante los Mellizos de Minnesota, además de una salida de salvamento y un relevo de dos ceros para los Piratas de Pittsburgh.

Por eso no debió sorprender al alto mando de los Filis de Filadelfia la labor de su presentación, cuatro innings y dos tercios de 0 rayitas y 6 ponches frente a los Mets en Nueva York, porque obviamente checaron su hoja de servicios sin omisiones..

Sólo habría que lamentar que la estancia de Urquidy será efímera en el bullpen de los Filis, tal vez una o dos apariciones más, lo poco que resta de la extenuante travesía, aclarando que no es elegible para los playoffs.

UN día como hoy en 1981 - Steve Carlton (3,128) ponchó a 12 bateadores de los Expos en diez entradas y superó el récord de ponches de Bob Gibson en la Liga Nacional, pero los Filis de Filadelfia perdieron frente los Montreal por 1-0 en 17 entradas. Bryn Smith retiró a un solo bateador, pero se acredita su primera victoria en las Grandes Ligas.

En 2001- El jugador de cuadro de los Rangers de Texas, Alex Rodríguez, conectó su cuadrangular número 47, igualando el récord de las Grandes Ligas de más jonrones en una temporada para un campocorto, impuesto por la leyenda de Cachorros de Chicago, Ernie Banks en 1958.

Estas son las mañanitas para Danny Cox (67) y Yainer Díaz (28). Hoy cumplirían años Aurelio López (1948-1992) y Gary Gray (1952-2025).

-“Cuando comienzas a vivir fuera de ti mismo, todo es peligroso”.- Ernest Hemingway.

EN seguidillas.- Los Marlins de Miami han dado juego a su novato Jared Serna (.212, 0, 2), sobre todo en labores defensivas en las postrimerías de las batallas... El relevista Manuel Rodríguez, actualmente en rehabilitación en AAA, es una posibilidad para la última semana de actividad para los Rays, pero para los playoffs, quién sabe... Los Reales de Kansas City llamaron de su filial AAA, Omaha, al pitcher Spencer Vibens que recuerdan en Culiacán y que antes lanzó para los Gigantes de San Francisco, tras un buen invierno.