Reales acuerdan por una campaña con el OF Lane Thomas

Los Reales de Kansas City han llegado a un acuerdo para firmar al veterano jardinero Lane Thomas por una temporada y 5.25 millones de dólares, según le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El club no ha confirmado el pacto, que está pendiente de un examen físico.

El último año y medio de Thomas con los Guardianes tuvo varios altibajos. Después de llegar en un cambio en la Fecha Límite de Cambios desde los Nacionales en el 2024, el jardinero bateó .148 en sus primeros 29 juegos para Cleveland. Pero se encendió en septiembre, con un slugging de .560, y su grand slam en el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana contra Detroit y Tarik Skubal ayudó a enviar a los Guardianes a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Allí, el doble de Thomas precedió a un jonrón que empató el juego del dominicano Jhonkensy Noel en la parte baja del noveno inning del Juego 3 contra los Yankees, que los Guardianes ganaron en 10 entradas.

Después de ese desigual 2024, Thomas se limitó a 39 juegos y 125 turnos al bate para los Guardianes en el 2025, principalmente debido a un caso persistente de fascitis plantar en su pie derecho, que requirió cirugía en septiembre. Y antes de eso, Thomas se perdió un mes por una lesión después de ser golpeado por un lanzamiento en la muñeca derecha en el juego inaugural en casa de Cleveland. Cuando estaba lo suficientemente sano para jugar, Thomas bateó solo .160 con un OPS de .518 y seis extrabases.

(Con información de MLB)