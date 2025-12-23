Récords de triples para Charros y jonrones de Jaguares

CIUDAD DE MÉXICO:- Con 27 triples, los Charros de Jalisco acaban de empatar una marca de la Liga Mexicana del Pacífico establecida en el lejano 1979-1980 por los Naranjeros de Hermosillo, que ese invierno fueron campeones.

En esa ocasión, el jardinero de los Naranjeros, Raymundo Torres, impuso el récord con 8 batazos de tres bases que en el actual ciclo rompió Jared Serna (9), de los Charros, y que compartía con Welington Dotel (2015-2016) y Leonardo Heras (2016-2017).

Siempre se ha dicho que el triple es el batazo más difícil de conseguir, incluso por encima del cuadrangular, y algo hay de eso por lo que implica recorrer tres bases mientras la pelota busca los rincones de los diamantes.

LA Liga Dominicana fue la primera en la Confederación de Beisbol del Caribe en bajar el telón de su rol regular (50), ayer martes, y con la inusual eliminación del equipo más ganador, los Tigres de Licey.

Ahora tendrán un receso navideño, previo al inicio del “Round Robin” que involucrará a cuatro equipos que pelearán por los dos boletos a la serie final.

Y de ahí rumbo a Guadalajara 2026 para la Serie del Caribe que arrebataron a Venezuela para meter inquietud, por más que se hable de causas que lo justifican.

Por cierto, la inesperada eliminación de los reyes de la Lidom y de la Serie del Caribe, Tigres de Licey, dejó vestido y alborotado al ligamayorista de los Mets de Nueva York, Juan Soto, quien estaba listo para actuar en la postemporada.

Aún en predios quisqueyanos, en donde los bigleaguers salen hasta de debajo de las piedras, no es cosa de todos los años ver en acción a un toletero de 43 jonrones y 105 producidas, las cifras de Soto en 2025 en la Liga Nacional.

Por eso se debe valorar en la LMP que Isaac Paredes se integre a los Naranjeros de Hermosillo para la recta final y playoffs. Lo decimos porque no faltan los amargos que se atreven a asegurar que Paredes sólo viene a pasear.

UN día como hoy, en 1981- Actividad inusual de Nochebuena en el estadio Teodoro Mariscal de Mazatlán y los Tomateros de Culiacán derrotaron a los Venados, 2x0, en una jornada en la que Salomé Barojas perdió el juego perfecto en el noveno inning. Sencillos de Carlos Villela y David Villagómez estropearon la joya de pitcheo al veracruzano.

En 2002- En un acuerdo que lleva a un directivo de los Medias Rojas de Boston a calificar a los Yanquis de “imperio del mal”, el desertor cubano José Contreras acepta un contrato de cuatro años con Nueva York. Contreras, considerado el mejor lanzador de la selección nacional cubana, fue declarado agente libre tras obtener la residencia en Nicaragua.

-“¡No te hagas el bueno a estas alturas del año!- Santa Clauss.

EN seguidillas.- Los Jaguares de Nayarit registraron el primer juego de cinco jonrones de su breve historial: Dos de Ricardo Valenzuela y uno por cráneo de Aarón Zavala, Ciro Norzagaray y José Heberto Félix... Tres legionarios colombianos cumplen productivos inviernos en la Liga Arco: Reynaldo Rodríguez (.335, 4, 25), Charros, Harold Ramírez (.295, 5, 47), Naranjeros y Allen Córdoba (.298, 1, 21), Yaquis... En una extraña por estos tiempos doble jornada que arrancó a las 12 del día en el estadio Fernando Valenzuela, ayer, los Naranjeros de Hermosillo y Cañeros de los Mochis dividieron honores, 1x0 y 4x2, respectivamente, sin reporte de asistencia, detalle en el que en la capital de Sonora habían sido muy puntuales.