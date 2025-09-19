CIUDAD DE MÉXICO.- A menos de dos semanas del cierre de hostilidades en el rol regular, cuatro nacidos en México-- Javier Assad (Cachorros), Alejandro Kirk (Toronto), Ramón Urías (Houston) y Andrés Muñoz (Seattle)—traen boletos para los playoffs de octubre.

De igual forma, Isaac Paredes, que ayer fue habilitado por los Astros de Houston, es una posibilidad que dependerá de la evolución de su lesión que lo mandó al “hule” en los días posteriores a la pausa del Juego de Estrellas.

Entre los de doble nacionalidad, está en la pelea el jardinero Jarren Durán con los Medias Rojas de Boston, y haciendo compañía a Muñoz en Seattle, el cubano mexicano Randy Arozarena.

EL actor Robert Redford que falleció hace unos días, no solo se consagró con una película beisbolera, El Natural, allá por 1984, sino que también compartió el estrado y reflectores con Fernando Valenzuela.

Sucedió en junio de 2018 cuando ambos ingresaron en el Salón de la Fama de California en el que honran a personajes del deporte, arte, ciencia, activistas, etc.

“Realmente no puedo estar en mejor compañía”, declaró entonces el ganador de un Óscar, por su cercanía con el sonorense en la ceremonia de entronización.

UN día como hoy, en 1988 - Wade Boggs, de los Medias Rojas, se convierte en el primer jugador de las Grandes Ligas en el siglo XX en conseguir 200 hits en seis temporadas consecutivas mientras Boston derrota a los Azulejos de Toronto 13-2.

Boggs también se une a Lou Gehrig como los únicos jugadores con 200 hits y 100 bases por bolas en tres años seguidos.

En 1998 - Cal Ripken, Jr. se retira de la alineación titular y no juega en la derrota de los Orioles de Baltimore ante los Yanquis de Nueva York, poniendo fin a su racha de 2632 juegos.

Después de casi 16 años, Ripken dijo que decidió que era el momento adecuado para terminar lo que comenzó el 30 de mayo de 1982.

-“Somos o seremos consecuencia de lo que hacemos o dejamos de hacer”.- Martin Balarezo García.

EN seguidillas.- El México americano Manny Barreda, sigue tirando aspirinas en el beisbol de Taiwán. Suma nueve ceros en tres apariciones en el rol de relevista con los Dragones de Wei Chuan... El galardonado estratega dominicano, Félix Fermin, llegó a Los Mochis para su tercera temporada seguida, inusual para cualquiera, nacional o importado, no habiendo un título... Fermin tiene marca de 73-62 (.541), una eliminación en primera ronda y una semifinal al frente de los Cañeros que en 2022-2023 celebraron el campeonato con el venezolano José Moreno en el mando... Los Jaguares de Nayarit presumen en sus redes que rechinan de nuevas largas colas en las taquillas de su monumental estadio para el juego inaugural, el 15 de octubre, contra los Venados de Mazatlán.