En vía de mientras, los aficionados reventaron en las redes a la directiva de los 17 veces campeones por una contratación que, al menos en el papel, no encaja en el brillante historial de la empresa.

CIUDAD DE MÉXICO._ Estuvo 8 años en las sucursales A de los Yanquis de Nueva York (.293, 20, 211) y dos en las de los Dodgers de Los Ángeles (.265, 7, 41), pero nunca recibió una oportunidad en Grandes Ligas. Lo más cercano fue en algunas participaciones en el Spring Training.

Ya establecido en el beisbol mexicano (.266, 48, 459), celebró campeonatos con los Naranjeros de Hermosillo (2009-2010) y Leones de Yucatán (2018 y 2022) y en un par de ocasiones reforzó a los Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe (2015 y 2018).

Es parte de la hoja de servicios del sinaloense nacido en Los Mochis, Walter Ibarra, quien a los 37 años, 19 de ellos en el beisbol profesional, anunció su retiro, tras poca actividad en Yucatán en 2025 y meses atrás con los Venados de Mazatlán.

ÉCHENSE este trompo a la uña. Los Naranjeros de Hermosillo anunciaron a Mark Payton, un jardinero de breve paso por la gran carpa (.164, 0, 1) y Japón (.215, 5, 22) y que en 2025 no pudo despegar en la Liga Mexicana con los Toros de Tijuana (.045, 0,0) y Algodoneros de Unión Laguna (.222. 1, 3).

Sus números son de terror, pero el estadounidense que tiene 33 años y largo recorrido en filiales de los Rojos de Cincinnati y Medias Blancas de Chicago, merece el beneficio de la duda.

En vía de mientras, los aficionados reventaron en las redes a la directiva de los 17 veces campeones por una contratación que, al menos en el papel, no encaja en el brillante historial de la empresa.

Hay que recordar que la que viene será la primera temporada de los Naranjeros posterior al retiro del ingeniero Enrique Mazón Rubio, quien durante más de tres décadas se cansó de festejar títulos.

UN día como hoy, en 1996- Vinicio Castilla alcanza las 100 carreras impulsadas, uniéndose a sus compañeros Andrés Galarraga, Ellis Burks y Dante Bichette. Desde los Cachorros de Chicago y Filis de Filadelfia de 1929, ningún equipo acaparó a cuatro jugadores que alcanzaran esa marca.

En 2001- El jardinero de los Marineros de Seattle, Ichiro Suzuki, logra 200 hits en la temporada, en una derrota ante los Rays de Tampa Bay por 6-0. Al irse de 3-2, Suzuki se convierte en el tercer novato de la Liga Americana en alcanzar los 200 hits desde 1964.

Mañanitas para Ron Guidry (75), Kit Pellow (52), Yuniesky Maya (44) y Carlos Quentin (43).

-“La pobreza no llega por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”.- Platón.

EN seguidillas.- Marcelo Martínez (10-6, 2.62) sufrió ayer su primera derrota en cuatro aperturas, de las cuales había ganado tres, al caer Rakuten Monkeys frente a Brothers CTBC, 7-1, en la Liga de Taiwán. En cinco innings, el zurdo admitió 9 imparables y siete carreras limpias... La final de la zona sur en la que esperan los Diablos Rojos a los Guerreros de Oaxaca o Piratas de Campeche, empezará el venidero sábado en el estadio Alfredo Harp Helú... En el Tucson Baseball Team lamentan su primera baja de cara a su debut en la Liga Mexicana del Pacífico: Samar Leyva. El jugador de cuadro se fracturó una muñeca en una colisión en la segunda base con Juan Carlos Gamboa (Diablos Rojos), en el juego de la barrida a los Pericos de Puebla en los playoffs. Leyva será sometido a una cirugía y su recuperación y rehabilitación lo mantendrá fuera de la pretemporada y primera mitad de la edición en puerta de la LMP.

rl4460520@gmail.com