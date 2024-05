Scherzer dijo que recibió una inyección de cortisona en el cuello para intentar abordar el problema, y que eso lo ayudó con el pulgar y el antebrazo, los cuales dijo que “se sienten más o menos normales ahora”. Pero cuando intenta lanzar, todavía experimenta dolor en el tríceps derecho.

El 24 de abril, Scherzer hizo una aparición de rehabilitación con Triple-A Round Rock. Después de esa salida, experimentó dolores en el pulgar, lo que llevó a los Rangers de Texas a retrasar su próxima salida de rehabilitación, y no ha lanzado desde entonces. Intentó comenzar a lanzar nuevamente, pero el sábado tuvo que interrumpir su sesión debido al problema en el tríceps.

Si bien el club no había establecido un cronograma oficial para el regreso de Scherzer, y él dice que su espalda está bien, no sabe qué significará un problema en un nervio en el futuro mientras intenta regresar a la rotación de Texas.

“Esto es completamente desconocido para mí”, siguió Scherzer. “Nunca he tenido problemas nerviosos. Nunca he tenido problemas en el antebrazo, siempre he tenido problemas en el hombro. Entonces, voy a tener que confiar en nuestros médicos para determinar cuál es el mejor curso de acción, para que podamos aliviar el problema nervioso”.

Scherzer, de 39 años y tres veces ganador del premio Cy Young, fue cambiado de los Mets a los Rangers el 30 de julio del año pasado, y ayudó a Texas a ganar su primera Serie Mundial. En ocho aperturas al final de la temporada, registró una efectividad de 3.20. Hizo tres salidas en postemporada, dejando efectividad de 6.52 en 9.2 innings. Eso incluyó tres entradas sin permitir carreras en el Juego 3 de la Serie Mundial, que los Rangers ganaron en seis juegos sobre los D-backs.

(Con información de MLB)