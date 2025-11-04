CIUDAD DE MÉXICO.- Los Cañeros de Los Mochis ya traen en circulación al relevista ligamayorista Daniel Duarte, quien no registró actividad en el verano pasado debido a una lesión en el codo que requirió de una operación.

El derecho, de 27 años y que reapareció con un inning en blanco en la serie contra Tucson Baseball Team, no lanzaba desde marzo 2024 cuando se lastimó después de dos apariciones con los Mellizos de Minnesota (1-0, 2.25).

Duarte debutó en el Big Show en 2023 con los Rojos de Cincinnati y en 31 juegos y 31 innings y dos tercios rindió 3-0, un rescate y efectividad de 3.69 con 24 chocolates.

De la Liga Mexicana del Pacífico estuvo ausente en las pasadas dos temporadas luego de una breve participación en 2022-2023. No registró decisión en cinco cotejos con 3.86 en carreras limpias admitidas.

Otro bigleaguer frenado por las averías físicas que reaparecerá en la LMP es José Urquidy, con los Venados de Mazatlán, a partir de la segunda mitad del rol regular.

Urquidy, al igual que Duarte con los Mellizos, se encuentra en los planes de los Tigres de Detroit, para quienes tiró algunos innings en 2025.

LOS Dodgers tuvieron ayer un doble festejo por su noveno título en la Serie Mundial. Temprano, antes del mediodía, desfilaron por las calles del centro de Los Ángeles, y un poco más tarde en el estadio celebraron con un evento especial en el que, al estilo americano, los asistentes pagaron.

Una fórmula copiada, por cierto, este año por los Diablos Rojos, y que generó críticas en la redes sociales por un módico cobro de 50 pesos.

Hace un año se rindió un homenaje al entonces recién fallecido, Fernando Valenzuela, en un repleto Dodger Stadium, donde el mánager Dave Roberts llevó la voz cantante con un emotivo discurso.

UN día como hoy, en 1975 - El lanzador de los Baltimore Orioles, Jim Palmer, gana su segundo Cy Young. Fue líder en la Liga Americana en victorias (23), blanqueadas (10) y efectividad (2.09).

En 1977.- Después de 43 innings sin anotar, los Yaquis de Ciudad Obregón timbraron en cuatro ocasiones, pero de todas maneras perdieron 6-4 ante Águilas en Mexicali. Ernesto Córdova superó a Néstor Espinoza.

Estas son las mañanitas para Carlos Baerga (57), Carlos Mendoza (51), Willie Calhoun (31) y Tomohiro Anraku (29).

-“La multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos, provoca alegría, mientras que perder privilegios, provoca rencor”.- Arturo Jauretche.

ENTRE suspensivos.- Lo de Tucson Baseball Team continúa en el “limbo”, simplemente porque los exabruptos del presidente Donald Trump impiden a los funcionarios de inmigración aprobar las visas de trabajo... La siguiente parada como “locales” de los ex Mayos de Navojoa será en Culiacán, el venidero fin de semana... El ex prospecto de los Padres de San Diego, Efraín Contreras (0-0, 4, 0.00) se estrena como cerrador de los Yaquis, supliendo al lesionado Samuel Zazueta(0-0, 3, 0.00). El chihuahuense fue los que festejaron el bicampeonato de los Diablos Rojos (3-0, 3.06)... Los Jaguares de Nayarit tendrán dos series al hilo por primera vez en el Coloso del Pacífico Alejo Peralta, recibiendo primero a Tucson y el fin de semana a los Venados de Mazatlán... A propósito, los Venados siguen siendo el único equipo profesional en el mundo, en cualquier deporte, que no informa nada en sus redes sobre la marcha del equipo. Y no vayan a creer que la apatía es por la mala temporada. Así han estado desde los entrenamientos.