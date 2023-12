Sin embargo, los locales tuvieron en Grant Witherspoon a su bujía ofensiva, ya que acercó a su equipo con jonrón de 2 carreras en la parte baja del tercer rollo, mientras que en el quinto capítulo se fue nuevamente para la calle y puso el 3-3 parcial.

En la sexta, Monterrey atacó nuevamente al pitcheo relevista de charros y Edson García, quien bateó como emergente, envió a Riley Unroe para el 4-3 y, el propio Witherspoon, produjo la quinta para los fantasmas grises con doblete por el izquierdo.

Pero los azules no se rindieron y en el inicio del octavo inning Japhet Amador y Villanueva enviaron al plato a Serna y Ornelas para que la pizarra se igualara a 5 rayitas.

El ímpetu de la visita no cesó y en la novena entrada Fernando Flores abrió la tanda con doblete, Alejandro González entró en su lugar como corredor emergente y un par de jugadas después fue puesto out en home y cuando Jalisco tenía 2 outs en la pizarra, pero con el “Chiquitín” y Julián en los senderos, Fernando Villegas tomó turno de emergente y conectó doble por el central para enviar a sus compañeros a la registradora; el ataque no quedó ahí, ya que Villanueva llevó al propio “Ville” a home para el 8-5 parcial.

Monterrey fabricó una carrera al cierre del noveno rollo pero fue insuficiente y Charros de Jalisco terminó venciéndolos 8 por 6.

Este sábado continuará la actividad en Monterrey y para el segundo de la serie están anunciados como abridores Alemao Hernández por Charros y Édgar Torres por Sultanes, encuentro que arrancará a las 17 horas.