El mánager Óscar Robles le hizo saber a Quiroz que está proyectado para ser el tercera base del equipo. Ante esto, “El Pony” se manifiesta motivado.

“Es un muy buen reto, en Estados Unidos he jugado tercera base y me he desempeñado muy bien. Es un reto para mí, es más rápido y tengo que tener una reacción más rápida. A mí me gustan los retos”, expresó.

Libre de todo impedimento, simplemente se declara listo para aportar de forma relevante, en la ruta guinda hacia el reto colectivo de pelear por lo más alto.

“Ahorita estoy saludable, me siento muy bien físicamente y bueno, tratar de ponerme de la mejor forma para lo que el equipo quiera”, afirmó.