Repunte de Alejandro Osuna en septiembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Rays de Tampa Bay enviaron a Jonathan Aranda a su complejo primaveral para prácticas de bateo que determinarán si puede o no jugar en la última semana del calendario regular.

Sin posibilidades de avanzar a postemporada a los Rays no les urge disponer de quién era su mejor carabinero en average (.316, 12, 54) cuando en un encontronazo con el Yankee, Giancarlo Stanton, se fracturó la muñeca izquierda.

La situación de Aranda podría tener efectos positivos para los Yaquis de Ciudad Obregón que en 2024-2025 fue su máxima atracción en la segunda mitad del calendario (.309, 6, 19). De cara al próximo ciclo, en Cajeme han sido cautos para no crear falsas expectativas.

EL novato de los Rangers de Texas, Alejandro Osuna (.209, 1, 10), conectó hit en cinco juegos consecutivos y en 10 de sus pasados 11. En septiembre, el sinaloense batea .319 (47-15) con un doble, 5 impulsadas, 3 anotadas y 5 bases por bolas.

Otra: Alejandro Kirk (.285, 12, 69), que ayer se quedó en la banca mientras los Azulejos de Toronto se imponían 8-5 a los Reales de Kansas City, va de 14-1 en sus recientes cinco encuentros, después de batear tres imparables en cuatro turnos contra los Orioles de Baltimore.

Una más: José Urquidy (1-1, 2.91) reapareció ayer en la sucursal AAA de los Tigres de Detroit, Toledo Mud-Hens, colgando dos argollas (1h, 0bb, 2k) a los Cachorros de Iowa, en la Liga de la Costa del Pacífico.

Y, antes del regreso de Isaac Paredes, Ramón Urías (.246, 10, 42) era poco requerido por el mánager de los Astros de Houston, Joe Espada. El utility no juega desde el 13 de septiembre en Atlanta.

UN día como hoy, en 1986: Fernando Valenzuela, de los Dodgers de Los Ángeles, se convirtió en el primer lanzador mexicano en ganar 20 juegos en las Grandes Ligas, al vencer a los Astros de Houston por 9-2, permitiendo solo dos hits. Teodoro Higuera sería el segundo un poco más adelante con los Cerveceros de Milwaukee.

En 1992—Un día después de cumplir 44 años, murió el ex lanzador ligamayorista, Aurelio López Ríos, al volcar su camioneta en la carretera México-Nuevo Laredo, a la altura de Matehuala, San Luis Potosí. Era alcalde en funciones de Tecamachalco, Puebla.

Estas son las mañanitas para Juan Navarrete (72), Jeff Leonard (70), Vince Coleman (64), Luis Carlos García (50), Tyler Alexander (34), Carlos Correa (31) y Carlos Bustamante (31).

-“La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. Por otro lado, la victoria tiene algo negativo, nunca es definitiva”.- José Saramago.

ENTRE suspensivos.- Manny Barreda (2-0, 0.00) sumó ayer su cuarto relevo sin admitir carreras, en 10 episodios, con los Dragones de Wei Chuan, que vencieron el domingo a Brothers CTBC, 5-2,en la Liga de Taiwán... El venezolano Wilfredo Romero tomó el mando de Tucson Baseball Team y fue en un juego de preparación que los ex Mayos de Navojoa ganaron a los Naranjeros de Hermosillo, 4-2, en Arizona... Los Yaquis contemplan debutar en la Liga Mexicana del Pacífico al pitcher cubano ex bigleaguer, Ariel Miranda, de 36 años, no obstante su desempeño en 2025 en la LMB con Charros de Jalisco y Conspiradores de Querétaro, para quienes registró 1-5 y 10.14 en carreras limpias en 16 inicios.