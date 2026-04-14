Resbalones de Urquidy; reapareció Osuna en Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- José Urquidy (0-1, 8.53) se ha complicado la existencia en el bullpen de los Piratas de Pittsburgh. Inició la campaña con dos buenas piezas de relevo que hicieron abrigar esperanzas de una pronta reinvención tras batallar con las lesiones.

Pero en sus pasadas tres apariciones, el otrora estelar de los Astros de Houston, asimiló un castigo de 13 imparables y 6 carreras limpias en tres innings y un tercio, nada recomendable para alguien que en cada salida expone su etiqueta de bigleaguer. Las organizaciones de la gran carpa suelen ser de mecha corta con sus veteranos.

EN Japón y luego de una asignación de mantenimiento en las menores, Roberto Osuna reapareció con los Halcones de Softbank, actuales campeones de la NPB y con quienes el relevista tiene un acuerdo por dos años.

Osuna tiró un episodio perfecto en el que ponchó a uno, en una causa perdida ante las Águilas de Rakuten, reclamando su posición de cerrador que le quitaron desde la travesía de 2025 y de la que no estaría tan lejos debido a los problemas de su sucesor Kazuki Sogiyama en el arranque de 2026.

El taponero nipón, un diestro de 96 millas, lleva cuatro rescates pero con una efectividad de 9.00, aparte de que ya perdió, lejos de la forma de 2025 cuando aportó 31 salvamentos con 1.82 en carreras limpias como reemplazo de Osuna.

Entre tanto, ahí nomás tras lomita, en Taiwán, para hoy viernes está programado el estreno de Marcelo Martínez con los Dragones de Wei Chuan, aunque sujeto a las condiciones climatológicas que auguran lluvia.

El zurdo de Reynosa, Tamps., toma impulso para su tercera incursión en el considerado tercer mejor circuito profesional asiático, posterior a dos formidables cosechas para Rakuten Monkey, 13-3 y 2.04 y 13-8 y 2.51 y con quienes además celebró el campeonato en 2025.

EL ex toletero de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner, presentado ayer por los Toros de Tijuana, es con todo y su veteranía la segunda contratación realmente de impacto en las casi tres temporadas de extranjerización en la Liga Mexicana.

El otro, naturalmente, fue el lanzador Trevor Buaer que trajeron los Diablos Rojos en plenitud de facultades en 2024 pero agobiado por sus problemas extra beisbol que, irónicamente, sus abogados pulverizaron en los tribunales, pero que Major league Baseball no le perdonó.

Turner, de 41 años, salió a escena sorpresivamente con la barba recortada, para de arranque firmar el contrato a la vista de los ahí de cuerpo, entre ellos, otro “ex” de fama, Omar Canizales Soto, quien durante 13 años fue presidente de la Liga Mexicana del Pacífico y desde 2024 el tercer ejecutivo en importancia en el organigrama de los Toros, después del propietario Alberto Uribe y su hija Blanca Uribe Díaz.

UN día como hoy, en 1976 - Los Yanquis de Nueva York derrotan a los Mellizos de Minnesota por 11-4 en el primer juego disputado en el recién renovado Yankee Stadium. Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Whitey Ford y las viudas de Lou Gehrig y Babe Ruth participan en las ceremonias previas en el estadio, que había permanecido cerrado durante las temporadas de 1974 y 1975.

El 15 de abril de 1957- En el juego en que se homenajeó en el Shea Stadium a Jackie Robinson por el aniversario 50 del rompimiento de la barrera racial, los mexicanos Armando Reynoso e Ismael Valdez fueron los abridores, prevaleciendo el primero, en la victoria de los Mets de Nueva York ante los Dodgers de Los Ángeles, 5xo.

Mañanitas para Jerome Burnitz (57), Abel Martínez (49), Milton Bradley (48) y Jesús Cruz (31). Hoy cumpliría años, Benjamín Cerda (84), jugador de cuadro e inmortal del Salón de la Fama del Beisbol Profesional Mexicano, Murió el 26 de diciembre de 2009 en La Barca, Jalisco.

-“Nadie es más odiado que quien dice la verdad”.- Platón.

ENTRE suspensivos.- Luego de encabezar la zona norte en el rol regular en 2024 y 2025 con mexicanos haciendo mayoría en el orden al bate, los Sultanes de Monterrey proyectan un vuelco drástico con siete extranjeros empuñando el madero. Los únicos aztecas probables son el durable veterano Ramiro Peña y el primera base Víctor Mendoza.. Los campeones norteños Charros de Jalisco igualmente volverán a apostar al material extranjero en el lineup en el que ocasionalmente sólo sería titular el cátcher Alfredo Hurtado, alternando con Donnie Sands (.318, 14, 61), quien por cierto, viene de tronar en su debut en la Liga Mexicana del Pacífico con el desaparecido Tucson Baseball Team (.068, 0, 2). También saldrá al campo a diario el chamaco Mateo Gil que en la LMB juega como extranjero... Pero quienes de plano han renunciado, al menos de inicio, a los nativos, son los Algodoneros de Unión Laguna, con una línea de bateadores de 8 importados y uno de doble nacionalidad, el jardinero californiano Julián Escobedo.