En el intermedio de una doble cartelera contra los Diablos Rojos, los Leones de Yucatán retiraron el número del ex lanzador sonorense, Óscar Rivera (6), autor del único juego perfecto en la historia de los playoffs de la Liga Mexicana contra el Águila de Veracruz.

CIUDAD DE MÉXICO._ En el intermedio de una doble cartelera contra los Diablos Rojos, los Leones de Yucatán retiraron el número del ex lanzador sonorense, Óscar Rivera (6), autor del único juego perfecto en la historia de los playoffs de la Liga Mexicana contra el Águila de Veracruz.

Eso sucedió un 7 de agosto de 2005 en el estadio Kukulcán, pero aparte de la hazaña, el zurdo fue un ganador consistente durante ocho campañas de los peninsulares y en total en 14 veranos en el circuito (109-100, 3.68), incluyendo la de 2006 cuando los Leones conquistaron el campeonato en aquella serie final que decidió Jesús Castillo con jonrón en el quinto juego.

El número de Rivera es el 17 y tercero en un año cancelado por la organización melenuda. En abril 2026 fue el 90 del ex bateador sinaloense Luis Juárez y en 2024 el del pítcher cubano aún activo en sus filas, Yoanner Negrin (35).

POR segundo año consecutivo, la Liga Mexicana perdió a su líder en carreras limpias admitidas, con la sentida partida de los Sultanes de Monterrey de Nolan Kingham (3-0, 1.82). Lo firmaron para ligas menores los Rangers de Texas.

En 2025 se fue de los Tigres de Quintana Roo, Carl Edwards Jr. (5-2, 3.38), tentado también por una oportunidad de los Rangers, aunque ahora forma parte del sistema de sucursales de los Mets de Nueva York.

Kingham dejó algo desprotegidos a los Sultanes que, sin embargo, cuentan con otro americano de buena estampa en el “top ten”, Justin Sheffield (4-1, 2.83), quien, desde luego, podría seguir sus pasos de vuelta a Estados Unidos.

EL relevista Luis Enrique Gastélum sigue acumulando méritos como uno de los presuntos a debutar este año en Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis. Asignado a la filial AAA Memphis, el oriundo de Los Mochis compila 5-1, 2 rescates y 3.76 en carreras limpias con 26 chocolates en 26 innings y un tercio.

Otra: en el mismo equipo de la Liga Internacional, el tercera base nativo de Tijuana, Ramón Mendoza (.287, 5, 19), si bien con algunos puntos menos en el promedio, mantiene intactas sus posibilidades.

Una más: el prospecto sonorense Jared Serna solamente bateaba .202, pero con 4 cuadrangulares y 16 impulsadas, para la finca AAA de los Marlins de Miami, Jacksonville Jumbo.

Y, Christian Romero (5-1, 1, 4.56), hermosillense casi desconocido en México, porque los Dodgers de Los Ángeles no lo han dejado jugar en la LMP, registra 5-1, un salvado y efectividad de 4.56, como abridor y relevista en la sucursal Cometas de Oklahoma City.

UN día como hoy, en 1981- Los Leones de Yucatán desataron una ofensiva de 21 imparables y apalean a los Sultanes de Monterrey, 21-1.

En 2001 - Barry Bonds disparó dos jonrones, superando a Willie McCovey y Ted Williams para ubicarse en el puesto 11 de la lista histórica de las Grandes Ligas con 522, pero los Gigantes de San Francisco sucumbieron ante los Diamondbacks de Arizona, 4x3.

Con 17 jonrones en mayo, Bonds supera la marca establecida por Mark McGwire en 1998 y Mickey Mantle en 1956.

Mañanitas para Manny Ramírez (54), Alan Trejo (30) y Fernando Salas (41). Hoy cumpliría años Fernando Villaescusa (67), quien murió el 28 de abril de 2001.

-“Es que no hay buena Revolución que no sea traicionada, solo las malas Revoluciones no se traicionan a si mismas”.- Carlos Fuentes.

OBSERVACIONES: Isaac Paredes (98) se va acercando a sus primeros 100 jonrones en su trayectoria, cifra a la que han accedido entre los paisanos de usted, Vinicio Castilla (320), Adrián González (317), Jorge Orta (130), Aurelio Rodríguez (124) y Jorge Cantú (104).