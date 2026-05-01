Retirarán los Diablos Rojos el número de Miguel Ojeda

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Diablos Rojos retirarán en fecha por definir el número del ex receptor, Miguel Ojeda (35), único en la organización con campeonatos como jugador, mánager y directivo y a quien sorpresivamente despidieron al día siguiente de las celebraciones del título de 2024, para traerlo nuevamente en mayo de 2025.

Los capitalinos han cancelado 10 números: Lázaro Salazar (17), Benjamín “Cananea” Reyes (10), Nelson Barrera (16), Ramón Montoya (32), Daniel Fernández (11), José Luis Sandoval (3), Abelardo Vega (7), Roberto Ramírez (25) y el 15 que utilizaron Alfredo Ortiz y Salomé Barojas, además del 21 de Héctor Espino que por disposición de la LMB retiraron todos los equipos.

Los escarlatas igualmente honran la memoria de Antonio “Abuelo” Mora (33), el legendario “batboy” que estuvo en la trinchera desde la conquista del primer campeonato en 1956 y hasta 2006, celebrando 13 banderines.

DESPUÉS de probar sin éxito con el venezolano José Moreno que había sido campeón con sus vecinos Cañeros de Los Mochis, la directiva de los Algodoneros de Guasave considera que su manager ideal es Óscar Robles.

El ex Novato del Año en la LMP irá por su séptima temporada en ocho inviernos. Lo llevaron en noviembre de 2019 para reemplazar al ex lanzador ligamayorista, Rigoberto Beltrán y sólo no ha estado de su lado una semanas en 2025. Regresó de Águilas de Mexicali en noviembre para sustituir a Moreno.

Robles será entonces y por varios cuerpos el estratega de la actualidad más apegado a un club en la LMP, tras el rompimiento de Benjamín Gil con los Tomateros de Culiacán y que ahora es idolatrado en Guadalajara y su inmensa zona metropolitana.

LOS Mets de Nueva York colocaron para asignación a Carl Edward Jr,. veterano lanzador que en 2025 fue líder en Era de la Liga Mexicana con 3.38 como abridor de los Tigres de Quintana Roo y que todavía le alcanzó la cuerda para tirar en las Mayores promovido por los Ángeles de Anaheim (0-0, 9.00) y los Rangers de Texas (0-0, 0.00).

Edward compiló 0-0 y 1.50 en dos breves apariciones con los Mets en Grandes Ligas en 2026, posterior a cuatro aperturas en la sucursal AAA, Jefes de Syracuse (1-2, 5.29).

El susodicho, diría un pasante de leyes, también tuvo un paso fugaz en 2024-2025 en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón, a quienes abandonó, siendo líder en el circuito en carreras limpias admitidas (0-0, 0.39).

UN día como hoy, en 1976 - José Cardenal bateó de 7-6 con cuatro carreras impulsadas, incluyendo un doble y un jonrón, mientras los Cachorros de Chicago derrotaron a los Gigantes de San Francisco, 6-5, en el primer juego de una doble jornada que se extendió a 14 innings. En el segundo, los Cachorros volvieron a ganar 6-5 en 11 entradas.

En 2000: Los Bravos de Atlanta vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 1-0, en un juego de dos hits y 14 ponches de Greg Maddux, la mayor cantidad en su carrera, incluyendo a ocho de los últimos diez a los que se enfrentó. Fue su juego completo número 100, y el jonrón solitario de B.J. Surhoff en la tercera entrada hizo perdedor Paul Rigdon.

Mañanitas para Keith Moreland (72), Félix José (61), Jarrod Saltalamachia (41) y Erasmo Ramírez (41).

-“Todos estamos en la cuneta, pero algunos miramos las estrellas”.- Óscar Wilde.

OBSERVACIONES- Con sus tres jonrones en una cálida noche en el Cruz Azul- Nelson Barrera Romellón de Campeche, el aporreador de los Diablos Rojos Jon Singleton, se metió a un círculo olvidado en la Liga Mexicana. Ahora sólo aparecen en los récords los 4 que conectaron Derek Bryant (Tampico), Roy Johnson (Campeche), Miguel Ojeda (Diablos Rojos), Ricardo Sainz (Monclova) y Jorge Vázquez (Tigres).

Los Leones de Yucatán firmaron al México Americano Ralph Garza con experiencia ligamayorista (3-6, 1, 3.44) y buenos rendimientos en la nómina de los Sultanes de Monterrey en la LMP (2-0, 9, 2.12) en 2019-2020 y para los Toros de Tijuana en 2024 (3-2, 1, 1.30) y 2025 (2-4, 4, 2.56). Nótese que la efectividad de Garza ha sido aceptable hasta en las Mayores, donde sirvió a los Mellizos de Minnesota, Astros de Houston y Rays de Tampa Bay.

ENTRE suspensivos.-El otrora efectivo zurdo Édgar Torres salió de un bache estresante, ganando por primera vez en más de un año, en labor de relevista con los Pericos de Puebla a los Guerreros de Oaxaca. En el trayecto verano-invierno 2025 acumuló puras derrotas en Aguascalientes (0-1, 17.58), con los mismos emplumados (0-1, 10.50) y Mazatlán (0-6, 6.42).... Michael Mariot, un derecho de 37 años, se unió al elenco de los Diablos Rojos. Trabajó en MLB para los Reales de Kansas City (1-0, 6.11), Filis de Filadelfia (1-0, 5.82) y Rojos de Cincinnati (0-0, 3.38). En la Liga Mexicana en 2019 con los Toros de Tijuana (4-1, 4.56) y Tecolotes de los Dos Laredos (1-1, 9.00).