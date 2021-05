La apertura del estelar lanzador y bateador de los Angelinos Shohei Ohtani, que estaba pautada para el martes, será retrasa a causa de fatiga, informó el mánager Joe Maddon antes del encuentro del viernes ante los Medias Rojas.

Ohtani viene de su mejor salida del año, al permitir una carrera y sumar 10 ponches en siete sólidos episodios ante los Astros el martes. Pero Maddon dijo que notó que el japonés estaba un poco fuera de ritmo en el plato el miércoles, como bateador designado, así que el club será cuidadoso con él. Se espera que la apertura se retrase de uno a tres días. Siguió jugando el viernes como bateador designado.

“Vamos a retrasarlo, pero no sabemos hasta cuándo”, señaló Maddon. “Pero no hay ampollas. Nada. Sólo estamos siendo proactivos. Nos conviene. Para mí, al día siguiente de lanzar lució un poco cansado en el plato. Eso me prendió un poco las alarmas”.

Ohtani ha tenido una carga importante de trabajo en el año, participando en 35 de los 37 juegos del equipo y abriendo cinco de ellos en la loma. Ohtani es el responsable de informarle al staff cómo se va sintiendo.

Maddon dijo que Ohtani ha hecho un buen trabajo con eso hasta ahora y que lo más importante es que sea honesto con cómo se va sintiendo con el pasar de la temporada. Los Angelinos no quieren crear fatiga o cualquier otro problema para Ohtani, especialmente con sus mecánicas de pitcheo.

“Sólo estamos dándole tiempo de recuperación”, confesó Maddon.