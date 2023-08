El calendario del segundo Torneo Infantil de la Liga Mexicana del Pacífico ya tiene el rol de juegos oficializado para dar arranque el próximo 25 de agosto en el Estadio de los Yaquis de Obregón y sus inmediaciones con un calendario total de 25 juegos en la categoría 11-12 años.

Los duelos inaugurales que serán el día uno a las 8:00 horas serán los de Grupo México vs. Sultanes de Monterrey, Algodoneros de Guasave vs. Mayos de Navojoa y Lanzadores del Futuro vs. Tomateros de Culiacán.